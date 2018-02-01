俄美军机近距离接触 美回应：它们让我们吸尾气

俄罗斯和美国军用飞机29日又上演近距离接触。美方称，俄军战机作出危险动作，距离美军侦察机最近距离不到1.5米，而且让美军飞机“吸尾气”。

美国驻欧洲海军司令部发言人孔泽告诉美国有线电视新闻网记者，俄军一架苏—27型战斗机当天在黑海上空跟踪一架美军EP—3型电子侦察机，持续时间达到2小时40分。在这一过程中，俄军战机飞至距离美军飞机“5英尺”（约1.5米）范围内，而且直接从前方横穿，致使后者陷入前者的尾流之中。

另一名美国官员说，由于俄方拦截，这架EP—3飞机中止了任务。

孔泽称，美军飞机当时“依照国际法飞行，没有挑衅”俄方，俄军战机却作出“不安全举动”，从而“增加误判和空中相撞风险”。

美国国务院也发表声明，指认俄方“公然违反协议和国际法”，要求俄方“停止增加误判、双方飞行员人身危险和空中相撞的不安全举动”。

针对美方说法，俄罗斯国防部表示，俄方发现“不明空中目标”接近俄方空域，继而派遣战机升空拦截，在“安全距离”查明目标身份。整个过程中，俄方战机“严格依照国际规则”行事，没有发生“异常事件”。

俄美军机空中近距离接触事件并不少见，美方时常称俄方战机作出“危险”举动。五角大楼称，去年11月，美军一架P—8A型反潜巡逻机也在黑海上空遭俄军战机拦截，俄方一架苏—30同样横切美机航线并且打开发动机加力，使美机发生“15度滚转和剧烈震颤”。

最近一次已知俄美军机空中拦截发生在去年12月。美方称，2架俄军苏—25型攻击机多次在叙利亚上空穿越“冲突降级区”，继而美军F—22战机拦截并发射闪光弹予以警告。俄方说，俄方战机在“冲突降级区”外飞行，遭美方战机干扰。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)