美媒：中亚初创企业“乘上中国大浪”

美国消费者新闻与商业频道1月29日发表文章称，吉尔吉斯斯坦的很多中国工程把焦点放在了交通上，但是另外一个领域可能会吸引北京的目光。

吉尔吉斯斯坦孕育了正在蓬勃发展的初创文化。该国两家在全球取得知名度的公司就诞生在首都比什凯克：服务外包公司Mad Devs夸耀其客户来自从硅谷到新加坡的地区;聚焦科技的网站MakeUseOf声称其每月的点击量有数百万。这两家公司有一个共同点：都对中国“一带一路”倡议带给当地初创企业的灵感和机遇表示肯定。

中国的“一带一路”倡议旨在通过一个庞大的物流和交通网络连接起亚洲、欧洲、中东和非洲。根据牛津经济研究所的资料，该计划仍在继续向前发展，目前包括65个国家，这些国家加在一起占了全球GDP的1/3和世界人口的60%。KG Go公司的创始人阿齐兹·索尔托巴耶夫表示，他希望把他的国家——与其邻国不同，它缺少石油、天然气和化石燃料——变成中亚的技术中心。他说，中国的资金通过“一带一路”工程进来，能够“积极地影响我们的计划”。他用一个冲浪术语来形容中国，把中国描绘成当地企业能够乘上的“大浪”。

当地不少初创企业也都开始规划公司未来的产品搭上“一带一路”后该如何拓展海外市场。MakeUseOf网站创始人艾贝克·艾森古洛夫表示，对于吉尔吉斯斯坦的开发商来说，世界第二大经济体是灵感的来源，“在比什凯克，有一些初创企业在努力复制微信的成功经验。”他说，他不担心微信将来入吉和接管当地市场，“在信息技术行业，竞争是好事。关键是谁拥有最好的想法和执行力。”当地大部分人都是企业家，信息技术正在年轻一代人当中变得越来越受欢迎，相信这也将吸引北京的关注。(作者纳什卡·钱德兰，陈一译)

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