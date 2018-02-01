叙利亚起草新宪法现曙光？有突破但难乐观

叙利亚全国对话大会1月30日晚在俄罗斯海滨城市索契闭幕，最大亮点莫过于与会代表同意设立叙利亚宪法委员会，着手制定新宪法。

分析师说，一些叙利亚反对派团体没有参加对话，今后是否加入宪法委员会、参与宪法起草仍是未知数。

【有突破】

大约1500名叙利亚各界代表当天参加对话大会，各方在会后发表声明和呼吁书。不少媒体认定，除承诺尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整并呼吁尽快结束当前冲突，决定设立叙利亚宪法委员会是重要成果之一。

大会上，叙利亚政府和反对派代表就设立宪法委员会达成协议，同时初步确定150名委员会成员候选人。这份协议将在瑞士日内瓦落实，候选人名单将交给联合国秘书长叙利亚问题特使斯塔凡·德米斯图拉，由他牵头决定委员会权限、规程和成员遴选标准。

德米斯图拉说，索契对话成果是联合国主导的日内瓦叙利亚和平谈判进程一部分，他会尽快磋商并拟定一份45人至50人的委员会成员名单，由后者依据联合国安全理事会第2254号决议精神起草新宪法。

“我们正从理论走向实践，”德米斯图拉告诉记者，“我们先前从未促成（叙利亚）政府和反对派讨论（制定）新宪法……我认为我们（现在）做到了这一点。”

德米斯图拉没有给出具体时间表，称叙利亚各界、尤其是没有参加索契对话的反对派团体将“实质性参与”委员会构成和工作。

被问及起草叙利亚新宪法先于推动政治过渡的原因时，他反问道：“我们难道要忽视这样一个事实，即我们确实有设立宪法委员会……制定新宪法，从而带来由联合国主导或监督下选举的机会吗？”

【难乐观】

叙利亚一些主要反对派团体和库尔德党派没有参加索契对话，包括获沙特阿拉伯支持的“叙利亚反对派高级谈判委员会”和由美国支持的叙利亚库尔德民主联盟党。尽管这样，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫仍积极评价和谈意义，认定它是叙利亚“实现和平迈出的重要一步”。

“没人想过把叙利亚所有政治力量无一例外都聚在一起的可能性，”他说，“两三个组织没参加不会（给叙利亚问题）带来巨大悲剧性后果。”

为推动叙利亚问题日内瓦谈判和叙利亚国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议召开叙利亚全国对话大会。分析师说，虽然索契对话就制定新宪法等议题取得突破，但在叙利亚境内武装冲突持续、各方妥协意愿不大、外部势力地缘政治角力加剧背景下，叙利亚政治进程难言乐观。

按照俄罗斯“卫星”通讯社的说法，不少索契对话与会代表提议再举行一次类似会议，地点可在叙利亚国内。（闫洁）（新华社专特稿）

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