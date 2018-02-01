阿富汗安全局势堪忧 塔利班已威胁到七成国土

英国广播公司一项最新调查显示，阿富汗安全局势日益恶化，塔利班已威胁到70%的国土。令人颇觉蹊跷的是，北大西洋公约组织联军本周发布的数据只有44%，而联军方面尚未回应有关质疑。

英国广播公司2017年8月23日至11月21日在阿富汗做这项调查，访谈对象超过1200人，调查结果2018年1月30日公布。结果显示，阿富汗4%的地盘处于塔利班完全控制之下，66%的地盘属于塔利班非常活跃区域，两者合计为70%。

从人口看，阿富汗大约1500万人生活在塔利班完全控制或非常活跃的区域，占全国人口总数的一半。

塔利班以往盘踞在阿富汗南部地区，近年来明显向东部、西部和北部扩张势力范围。美军从2014年开始撤离阿富汗，给塔利班武装和“伊斯兰国”等极端组织以可乘之机，阿富汗政府控制地盘缩小。

北约联军本周发布的一份调查称，截至2017年10月，阿富汗44%的地盘处于塔利班完全控制之下或属于塔利班活跃地区。

尽管北约联军与英国广播公司的调查方法存在差异，例如前者把阿富汗划分为407个区域、后者划分为399个区域，但是两项结果差异较大，引发质疑。

对英国广播公司的调查报告，阿富汗总统阿什拉夫·加尼的发言人沙赫·侯赛因回应称：“我的印象是，英国广播公司以访谈方式进行调查，而访谈对象有可能1天中经历了1小时惊魂，（却忽略了其余大部分平安无事的时刻）……从地方行政部门提供的数据看，阿富汗政府仍控制着绝大多数地区。”

另外，英国广播公司调查显示，“伊斯兰国”在阿富汗的活跃程度也明显上升。在调查涉及的399个区域中，“伊斯兰国”活跃在30个区域，但并未完全控制任何一个区域。

今年1月下旬，阿富汗首都喀布尔发生两起严重袭击，均为塔利班所为。喀布尔洲际酒店1月20日遇袭，包括14名外国人在内的至少22人死亡。喀布尔市中心1月27日遭遇一起自杀式汽车炸弹袭击，至少95人死亡、163人受伤。

一些分析师说，塔利班近来连续在喀布尔发动攻击，意在制造紧张气氛，报复美国对阿富汗政策以及该组织在地面战场所受损失。

美国总统唐纳德·特朗普2017年8月针对阿富汗发布“新战略”，声明美国不会从阿富汗撤军，会增兵；不再寻求国家重建，会加大打击恐怖分子力度。在新战略框架内，美国将向阿富汗增派军事顾问和支援人员。

不久前，美国方面传出消息，将向阿富汗增派大约3000名军人，另外再派1000名军事顾问，增加无人驾驶飞机、装甲车等装备。针对美方这些动向，一些分析师判断，军事手段无助于实现和平，反而会间接助长极端组织的敌对情绪和报复行为。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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