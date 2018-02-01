访问时机颇为蹊跷？俄情报高官访美引遐想

不愿公开姓名的美国官员1月30日披露，在美国制裁名单上的俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金上周访问华盛顿，会见美方情报官员。这一未经公开报道的访问招致美国民主党方面责难，引发猜测和追问。

俄罗斯驻美国大使馆在推特上转发的一篇报道最先捅出这条消息。俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫接受俄官方媒体采访时说，纳雷什金上周访美，与美方讨论反恐合作，但安东诺夫没透露更多细节。

多名美方知情官员随后证实，纳雷什金会见了美国国家情报总监丹·科茨和其他情报官员。这些知情官员同样没有提供更多详情。

美国驻俄罗斯大使乔恩·亨茨曼接受莫斯科回声电台采访时说，美国中央情报局局长迈克·蓬佩奥上周面见了俄方情报官员。但亨茨曼没说俄方官员是否包括纳雷什金，也没说会谈具体地点。

亨茨曼说，这次会面是“很长一段时间以来双方在反恐合作上展开的最重要的高级别会谈”。

中情局晚些时候发表声明回应媒体猜测，称中情局安排的外事活动肯定“遵守法律并且与有关部门协商过”。这份声明同样没有公开上周会谈的具体情况。

纳雷什金2014年因乌克兰和克里米亚问题登上美国的制裁名单。美国保护民主基金会制裁专家乔纳森·尚策告诉美联社记者，外国官员受到美国制裁后，通常会被冻结在美资产、禁止入境美国，因此纳雷什金能顺利访美不同寻常。

美国国会参议院民主党领袖查尔斯·舒默说，纳雷什金访美的时机颇为蹊跷。他从华盛顿走后没几天，美国国务院宣布暂不追加对俄制裁，不惩罚任何与俄国防和情报部门有“重大交易”的国家。

舒默说：“这事关美国国家安全。俄罗斯利用黑客攻击我们的选举，我们因此制裁他们的情报主管。特朗普政府却从正门把他请进来，总统这是在严重渎职。特朗普似乎把心思都用在破坏这个国家的法制上，而非对付普京。”

舒默多次公开抨击特朗普对普京和俄罗斯政府太“软弱”，坚持指认俄罗斯干预美国总统选举。白宫尚未回应舒默的最新批评。（王宏彬）（新华社专特稿）

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