职位空缺长达12个月！美驻韩大使为何迟迟未定

美国总统唐纳德·特朗普上任一年多，一直没有任命美国驻韩国大使。半岛局势风起云涌之际，这一关键职位却迟迟未定，引发外界担忧。

上月，美国曾就一名“靠谱”人选征询韩国政府意见。不少人随即预测，美国新任驻韩大使有望在2月平昌冬奥会前抵韩履新。然而，美国官员1月30日透露，“这事黄了”。

【提名告吹】

美国国家安全委员会一名不愿公开姓名的官员1月30日告诉韩联社，白宫先前考虑提名乔治敦大学教授、战略与国际研究中心韩国研究主任车维德为新任驻韩大使，但如今放弃这一想法。

眼下尚不清楚车维德遭淘汰的具体原因。据美国《华盛顿邮报》先前报道，车维德在两件事上与特朗普意见相左，曾向后者明确表达过，分别涉及美国对朝鲜政策、美国威胁终止美韩自由贸易协定。

车维德是韩裔美国人，2004年12月进入白宫，曾任国家安全委员会亚洲事务主任、朝核问题六方会谈美方副团长等要职。不少人原本期待，车维德有望继奥巴马时期的美国驻韩大使金成之后，成为第二位韩裔美国驻韩大使。

美国政府消息人士上月透露，美国政府向韩方通报有意提名车维德出任驻韩大使，要求韩国政府支持这项任命。这通常意味着车维德已经顺利通过美方背景审查和资质评估，获提名应无悬念。韩国外交部随后告诉媒体，正同美方密切磋商车维德尽快履新一事。

但按照《华盛顿邮报》的最新说法，美方在对车维德的审查过程中“发现一个值得注意之处”，认定他不适合担任驻韩大使。报道没有详述究竟是何原因。

【长期空缺】

美国驻韩国大使职位空缺长达12个月，现阶段是由马克·克内佩尔担任美国驻韩国大使馆临时代办。

美国政府一名匿名消息人士说，特朗普政府重新遴选并提名新任美国驻韩大使，最起码要花七八个月时间。

在这名消息人士看来，车维德的驻韩大使提名“没戏”，传递出特朗普有意在半岛核问题、美韩自贸协定等事宜上采取强硬姿态的信号。

《华盛顿邮报》援引另一名美国高级官员的话报道，虽然美国驻韩大使人选迟迟未定，“但我们的意思是要尽快找到合适人选”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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