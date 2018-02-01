达成一致！德国组阁谈判谈妥难民家属随迁政策

德国总理安格拉·默克尔领导的基民盟/基社盟（联盟党）与社民党联合组阁谈判30日就难民家属随迁政策达成一致，化解了阻碍双方达成联合组阁协议的一项主要立场分歧。

德新社31日以谈判工作组人士为消息来源报道，联盟党与社民党商议一致：7月31日之前暂停批准难民申请家属来德团聚，在此之后批准随迁的难民家属人数上限将控制在每月1000人，某些“极端困难”情况可作例外特批。

联盟党与社民党本月12日结束试探性组阁谈判，中左翼的社民党曾希望推动所有来德难民均有资格申请家属随迁的政策，而中右翼的联盟党倾向取消或限制家属随迁，社民党做出较大让步，各方当时就设定难民家属随迁人数每月上限达成初步一致，但26日进入正式谈判后，这一议题重新成为商议焦点。

出身基民盟的德国内政部长托马斯·德迈齐埃把家属随迁协议称为“聪明、平衡的妥协成果”，社民党内部则有不同看法。

社民党议会党团领袖安德烈娅·纳勒斯说，随迁家属每月千人的“例外”规定是联盟党一方做出的让步。资深社民党议员、前交通部长亚历山大·多布林特认为，根据新达成的协议，未获完全“难民地位”、仅享有“替代保护”权利的申请避难者被“完全取消”家属随迁资格。2017年，“替代保护”状态下的难民申请家属随迁获批者仅数十人。依照现行规定，抵德难民在取得正式“难民地位”前可申请获得“替代保护”权利，意味着他们不会被遣返回国，但两年内不能申请家属来德团聚。

去年9月联邦议会选举结束至今4个月，联盟党和社民党虽保住第一和第二大党地位，实际所占席位减少不少。联盟党与自民党和绿党的组阁谈判失败后，联盟党与社民党再次联合执政成为避免重新选举或“少数派”政府的唯一选择。

难民及难民家属随迁政策是组阁谈判各方分歧较大的焦点议题之一。主张推进社会公平的社民党还希望改革德国医保体系、引进“全民医保”，但未能在试探性谈判成果中反映这一诉求，希望在正式谈判中说服联盟党一定程度上作出让步。（沈敏）【新华社微特稿】

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