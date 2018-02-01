法虎鲸学会用喷水孔说“你好” 饲养员激动坏了

法国水族馆饲养的一头虎鲸能够发出“你好”、“再见”等简单英语单词的声音，是目前已知第一头能够模仿人类说话的虎鲸。

这头叫“薇姬”的雌性虎鲸生活在法国南部昂蒂布的海洋世界，通过模仿饲养员学会“说话”，能够用喷水孔发出接近“你好”（hello）、“再见”（bye bye）、“一二三”（one-two-three）、“埃米”（Amy）等6个英文单词或词组的声音，其中“埃米”是饲养员的名字。

西班牙马德里康普顿斯大学研究人员何塞·阿布拉姆松在1月31日出版的英国《皇家学会生物学分会学报》报告了“薇姬”学说话的情况。他说，尽管“薇姬”不能像鹦鹉那样“完美”模仿人类说话，但上述几个单词发音的“辨识度非常高”，尤其是考虑到虎鲸的生理构成“完全不同于”人类。

为检测虎鲸模仿发声的能力，阿布拉姆松及其研究团队找到“薇姬”，当时它已经能够根据手势模仿饲养员动作。实验期间，“薇姬”还成功模仿以前从未听过的同类发出的不同虎鲸“方言”。实验录音中，“薇姬”多次尝试hello的发音，每次都在中间和结束时分别发出接近字母l和字母o发音的声音。它发出hello的声音更低沉，虽然轻声说出Amy但辨识度较高。尽管说one-two-three更为吃力，但“薇姬”最后部分发音接近人们说three时把舌头抵在唇间发出的声音。

阿布拉姆松告诉法新社，由于最初并不指望“薇姬”能够模仿人类声音，当它说出hello时，饲养员和研究人员都很激动。阿布拉姆松同时指出，虎鲸虽然能够模仿人类说话，但并不了解其中含义。不过，具备模仿技能的虎鲸仍然是一种极聪明的动物。除了人类以外，能够模仿其他物种发声的哺乳动物寥寥无几，鹦鹉等少数鸟类能够模仿人类声音。（袁原）【新华社微特稿】

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