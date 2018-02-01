恐龙化石出土 专家称自己惊讶得下巴“掉到地上”

埃及境内撒哈拉沙漠最近出土一具相对完整的恐龙骨架化石，有望填补非洲古生物学研究空白。

埃及研究人员29日称，在埃及中部达莱赫绿洲出土的这具化石可能属于8000万年前生活在非洲的一头恐龙。研究参与者、美国卡内基自然历史博物馆古生物学家马特·拉曼纳说，第一次看到化石时，惊讶得下巴“掉到了地上”。

“我的学生一块接一块发现这些骨头令人兴奋，因为每个新发现都有助于揭开这个巨型恐龙的真面目。”研究领头人、埃及曼苏拉大学古生物学家希沙姆·萨拉姆对英国广播公司说。

这头恐龙被命名为曼苏拉龙，据推测属于泰坦巨龙，一种蜥脚类恐龙。这种植食恐龙通常体型庞大、有着长长的脖子，在中生代白垩纪较常见，是曾经生活在地球上的最大型动物之一。相比其同类，曼苏拉龙个头较小，体重只有5.5吨，和一头雄性非洲象大小差不多。

这个发现令古生物学家感到兴奋，希望能借此解开非洲恐龙进化史上的一道谜题。由于植被茂密、大块裸露岩石不多，非洲极少出土恐龙化石。恐龙在这片大陆上存活最后3000万年如何进化是一段未知历史。

分析曼苏拉龙骨头后，研究人员推断，这种非洲恐龙与生活在欧洲和亚洲的恐龙更为接近。这显示，恐龙存活晚期仍能在非洲和欧洲之间移动。研究相关结果发表于英国《自然·生态与进化学》杂志。

在三叠纪和侏罗纪等恐龙生活的中早期，地球上各个大陆还是连成一体的盘古大陆，直到白垩纪才逐渐破裂、漂移，形成各个大洲。那段时间非洲大陆和南半球其他大陆以及欧洲大陆如何连接仍然未知。非洲古生物是完全不同于其他大陆板块的物种，还是与它们有相似之处也有待研究。拉曼纳说，曼苏拉龙化石显示非洲恐龙并非是一个别处没有、在“奇怪失落世界”里长大的隔绝物种。（袁原）【新华社微特稿】

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