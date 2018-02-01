世界首例 土耳其俱乐部用比特币支付球员转会费

土耳其业余足球俱乐部Harunustaspor近日以现金结合比特币的方式，为一名足球运动员支付了转会费。

英国《每日邮报》1月30日报道，尽管土耳其政府曾就使用电子货币的风险发出警告，但Harunustaspor俱乐部还是以2500土耳其里拉（约合7526元人民币）外加0.0524比特币（3445元人民币）的价格签下现年22岁的厄梅尔·法鲁克·克尔奥卢。签约后，克尔奥卢将为Harunustaspor俱乐部效力至本赛季末。

俱乐部主席哈尔敦·赛希特接受美国有线电视新闻网土耳其站采访时证实了这笔转会交易。他说：“这是土耳其乃至世界（球员转会历史上）的首例，我们对此感到自豪，这将提升我们（俱乐部）的形象，无论是在国际上还是在（比特币）社区。”

克尔奥卢也对自己参与了这项具有历史意义的交易感到高兴。他说：“这对我来讲是首次，世界上也是如此。正如（俱乐部）主席所说，我们做了件新鲜事。我对新鲜事物持开放态度。”（乔颖）【新华社微特稿】

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