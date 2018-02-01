对华战略着墨不多疑虑上升（望海楼）

执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。

在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。这份国情咨文几乎涵盖美国内政外交各个重要层面，较为全面地体现了共和党的执政理念。特朗普回归主流共和党总统的趋势更加明显。

社会政策方面，提出移民政策改革的详细方案，包括“四大支柱”，即为180万从小进入美国的非法移民提供特殊通道；修墙及加强南部边境管控；结束签证抽签制度；以及终结连锁移民。这一方案试图解决困扰美国多年的非法移民问题，疏堵结合，力图在保持美国社会开放性与弥补移民政策的漏洞之间寻求平衡。医疗政策方面，除了废除奥巴马医改方案和控制药物滥用之外，还提出将削减处方药昂贵的价格作为特朗普政府2018年施政最重要的政策优先推动。

最令人瞩目的经济政策，是关于投资1.5万亿美元进行大规模基础设施的建设，通过联邦政府的注资撬动地方政府和私营部门的投资共同完成。特朗普以大量篇幅铺陈渲染其大规模减税政策使美国普通民众和中小企业获得了实际利益，并强调已经促使美国制造业和投资回归。此外，倡议推动能源行业放松管制，重新谈判新的“公平”“互惠”的贸易条约。特朗普声称，如果这些议程能够成功实施，那么有可能为美国下一个长增长周期打下基础。

对外政策方面，特朗普大谈打击“伊斯兰国”的成绩，宣称要完全击败恐怖主义。在国防政策方面，提出停止奥巴马时期开始的“危险的”军费开支自动削减政策，更新重建现代化的核武库以保持领先的战略核威慑能力。特朗普的全球外交战略，呈现收缩姿态，但仍要保持强大的进攻能力。

外交政策部分的焦点是朝核问题。特朗普反复强调朝鲜拥核对于美国的威胁，展现绝不接受的姿态和决心。这意味着，美国对于近期因平昌冬奥会出现的朝韩关系缓和迹象，并不抱很大期望。

这份国情咨文没有对中国过多着墨，但是明确界定中俄为挑战美国“利益、经济和价值观的对手”。结合特朗普政府最近发布的《国家安全战略报告》和《年度国防报告》来看，美国对华战略疑虑上升。（王 栋）

（作者为北京大学中美人文交流研究基地执行副主任）

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