2017年中国驻泰国清迈总领馆领事保护纪实

人民网曼谷2月1日电（记者 孙广勇）高耸叠翠的素贴山，静静流淌的美萍河，金光流彩的大佛寺，风景秀丽的美斯乐，这一切的美好都凝固在泰北的慢时光里。清迈小城及泰北地区独有的小清新让人流连忘返，成为了众人向往的旅游圣地，去年全年共有近200万中国游客到访清迈及周边地区。

然而时光虽慢，总领馆的领事保护与紧急协助电话却总是繁忙的。2017年，驻清迈总领馆秉承“以人为本，外交为民”的工作理念，全年共接听近1500通求助电话，妥善处理了900多起的领保案件，协助包括港澳台同胞在内的中国公民1400多人次。清迈领保那些事儿，温暖着出境同胞们的心，让他们无论走到哪，都能时刻感受到身后有着一个强大的祖国。

故事一： 车祸难测意外生 危难之际援手至

8月的一个午后，雨后的清迈。烟雾迷茫，道路湿滑，路上人来车往。

突然，领保领事的红色对讲机急促响起：

“清迈郊区出重大交通事故了！是中国旅行团！”

这是总领馆与清迈府旅游警察、旅游局游客协助中心（TAC）建立起来的紧急联动通讯网络群，一旦有涉及中国公民的案件，各单位会第一时间通报我馆。

清迈郊区山路上发生的这起旅游小巴与当地车辆相撞的重大交通事故涉及到11名中国游客。接报后，总领馆立即启动应急机制，派领保领事及领保联络员第一时间赶赴事发地协调抢救事宜。领馆工作人员在现场了解到当地医院医疗条件有限，无法收治众多受伤游客的情况后，便当即联系调动了10辆救护车，争分夺秒将受伤严重的中国游客送往清迈市区各大医院救治。

救治期间，总领馆馆领导会同泰国旅游警察泰北区负责人、清迈府旅游局官员、清迈游客协助中心负责人前往各大收治医院，对正在接受治疗的中国游客进行探望与慰问。总领馆要求医院动用最好医疗资源全力医治受伤游客，要求清迈府旅游主管部门及旅行社做好中国游客的安抚及保险赔付等后续工作，并敦促泰国警方加快调查交通事故原因。

经过一个多月的精心治疗，受伤游客均康复回国。在登机舱门前，游客们对前来送行的总领馆及泰方工作人员报以感激的微笑，感谢总领馆和泰方的悉心照料和大力协助。

故事二： 多方协力齐相助，领保关怀暖人心

泰北地区森林茂密，空气质量好。清迈气候宜人，蓝天白云，花开四季，加上医疗条件与国际接轨，成为了外国游客喜爱的养老青睐之地。这里常年居住着来自欧美、日本、韩国的老年群体。

近年来，随着中泰往来的日益便利，越来越多的中国公民来到泰北地区定居、工作、就读、养老。然而，蓝天再蓝，也会有不测的风云。每每遇到危急状况，他们总会第一时间想到中国总领馆。

“领事您好！我是从内蒙古打电话来的，我哥哥在清迈旅游时突发心脏病，急需手术。但语言不通，无法与医生交流。请派翻译协助！”

“总领馆吗? 我们是广东游客，我妈妈突发疾病入院，现在情况很危急，我人生地不熟的，可否派人协助一下？”

“我们是河北游客，今天骑摩托车去拜县，发生严重交通事故。我男朋友头部受重伤，正在医院抢救，请求总领馆协助！”

“我父亲今天在过马路时被汽车撞了，现在受伤很严重！我一个人，真不知道该怎么办了！”

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类似这样的紧急求助电话总领馆一年接听到上百通。每次接到中国公民的紧急求助，总领馆都会立即启动应急机制，在尽快派出领保联络员到场了解情况并协助翻译的同时，及时联系泰国旅游、警察、移民、保险、华助中心等相关部门，共同为中国公民提供尽可能大的协助和便利。

总领馆馆领导、领保领事及领保联络员到场慰问探视和协助，使得受伤中国游客倍感亲切，紧张彷徨的心灵得到了安抚。

“真没想到领事馆这么快就过来协助了，见到你们我就放心了！真有点像电影《战狼》里那样啊！”一个湖北小女孩不禁感叹到。

自2016年以来，驻清迈总领馆建立并健全了领区领保联络员制度，在领区12府聘请近20位语言精通的热心人士担任领保联络员，协助总领馆第一时间赶赴现场处理紧急突发领保案件。领保联络员任劳任怨、认真负责的工作态度和热情服务温暖了中国游客的心，工作得到各方的赞扬和认可。

故事三：预防领保做在前，平安出游乐开怀

清迈圣山素贴山，阳光普照下的双龙寺愈显金碧辉煌。

山门前，中国游客云集。

“您好！欢迎您到清迈旅游！这份小册子是泰北领事保护和协助指南,希望您在清迈过得平安愉快!”

中国驻清迈总领馆的工作人员忙碌穿行在热闹的人群中，热火朝天地散发着领事保护和协助指南小册子。

这样的话语和场景在清迈知名的旅游景点已颇为寻常。2017年驻清迈总领馆积极举办了10次领事保护宣传日活动。总领事亲力亲为，与领馆工作人员、领保志愿者一道，在中国游客较密集的酒店、旅游景点以及国际机场等地点，向来泰旅游的中国公民派发总领馆印制的领事保护和协助指南，宣介预防性领事保护知识。

同时，驻清迈总领馆积极构建预防性领事保护机制，利用馆网、微信平台及时发布旅游安全提醒。总领馆还设计制作了50多块泰北旅游安全提示宣传板安放在清迈机场出入境大厅、酒店、各大知名景点售票处、购物商城、大学校园及政府办事大厅，摆放领保知识宣传手册，提醒中国游客在泰期间遵守泰国法律法规，注意安全，遇到危险及困难及时联系总领馆。同时与当地学校、侨团等机构合作，举办领事保护知识讲座，收到在泰留学生和侨民的欢迎。

春风化雨，润物无声。驻清迈总领馆的预防性领事保护宣传取得了预期的效果。2017年涉及中国游客的清迈交通事故案件比2016年的114起有大幅降低，仅有66起，下降了42%。

结语

据泰国官方统计，2017年有980万中国游客来泰国旅游，其中200万人次到访清迈及泰北周边地区。2018年访泰中国游客数量预计将达到1200万人次，其中来清迈及周边地区的中国游客料将继续增长。小城故事多，若是你到泰北来，旅游安全放心上，将会收获更多的喜和乐。在新的一年里，中国驻清迈总领馆将围绕“为民办事、为民解忧、为民谋利”的宗旨不断加强能力和机制建设，继续加大预防性领事保护的宣传力度，打造海外民生工程永远在路上，不忘初心 ，砥砺前行！

(责编：燕勐、常红)