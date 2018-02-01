第30届非洲联盟峰会1月29日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部闭幕。分析认为，非洲近年来发展势头总体向好，但在反腐、反恐、经济一体化等问题上也面临不小的挑战，需要各国形成共识，采取行动，共同应对。

反腐任重道远

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭在峰会上指出，非洲大陆有一半人认为政府不能合理解决腐败问题，腐败已经对资源分配、社会发展等方面造成复杂而深远的不利影响。

国际腐败监督组织透明国际发布的数据称，2014年到2015年间，非洲约有7500万人被迫行贿。他们或是为了逃避法律制裁，或是为了获取迫切需要的服务。许多非洲人认为，腐败问题在日益加剧。

面对日益严峻的腐败问题，非盟将此次峰会的主题定为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。非盟还将2018年定为非洲的反腐年。

与会官员就如何解决腐败问题也提出了不少办法。松圭建议，非洲国家进一步加强法律和制度框架建设，以更好地打击腐败；提升非洲国家财政透明度并加强财政管理，具体包括改进政府采购体系和税收制度，加强审计和监管能力建设。

分析人士认为，非洲国家大多是在上世纪60年代后才实现民族独立，在国家治理方面缺乏足够经验，反腐败体制、机制不够健全，因此在反腐领域仍是任重道远。

反恐困难重重

非洲面临的恐怖威胁依然严峻。此次峰会召开前夕，极端组织“博科圣地”在尼日利亚发动恐怖袭击，造成10人死亡；另一个极端组织索马里青年党在肯尼亚边境地区制造袭击事件，导致2人死亡。而且，随着极端组织“伊斯兰国”被打垮，非洲的安全压力进一步加大。

非洲经济形势近年来有所好转。但是，松圭认为，考虑到非洲快速增加的人口，非洲的经济增速依然不足以支撑其在可持续发展上实现较大进步。

此外，联合国等国际机构近些年减少了在反恐领域对非盟的资金支持，也对非洲的反恐行动构成了负面影响。

虽然非盟正在谋求减少对外部资金的依赖，但据法基介绍，到2020年，非盟维和预算也只能实现25％的自给率。非盟在维和和打击恐怖主义方面对外部资金的依赖依然严重。

经济一体化艰难推进

非盟成员国之间经贸联系松散也是长期困扰非洲大陆的一大难题。据非盟贸易与工业委员阿尔贝特·穆钱加介绍，非洲区域内贸易仅占非洲总贸易额的14％，远远低于美洲、亚洲和欧洲等区域内部的贸易额。

为增强非洲国家间的经贸联系，从非洲大陆内部寻求发展动力，非盟近年来努力推动非洲大陆自贸区建设，此届峰会亦然。

薇拉·松圭在峰会上表示，非洲大陆自贸区的推进，会降低关税对非洲各国之间贸易发展的限制，能够使非洲大陆内部贸易额提升53.2％，可为贸易型企业以及普通消费者带来机遇与实惠，促进非洲的可持续发展。

非盟成员国于2015年6月正式启动非洲大陆自贸区谈判，原计划于2017年底完成第一阶段谈判。

但从实际进展来看，第一阶段谈判没有如期完成。非盟委员会主席法基在峰会上也呼吁非盟成员国加快谈判进程，尽早签署非洲大陆自贸区相关协议文件。

分析人士指出，非盟55个成员国各自国情差异较大，基础设施相对落后，因此推进自贸区建设是一个不小的挑战。（记者王守宝 吕天然 陈 晨）

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