“脱欧”不打紧，还有“全球化”（环球热点）

1月25日，在瑞士达沃斯，英国首相特雷莎·梅在世界经济论坛年会上发言。新华社/路透

英国首相特雷莎·梅首次访华，世界关注。处在“脱欧”特殊时期的英国，既向中国表达了合作的意向，又努力维持与美国的“特殊关系”，同时在“脱欧”谈判中力争日后与欧盟保持良好的贸易关系，积极为“脱欧”后英国的发展创造良好环境。

外交活跃

1月31日—2月2日，特雷莎·梅对中国进行为期3天的访问。此访是她就任英国首相之后的首次访华。

外界普遍认为，在英国“脱欧”的背景下，寻求加强中英两国的经贸合作是特雷莎·梅此行的重点议题之一。

近来，英国很活跃。

英国与欧盟的“脱欧”谈判目前即将开始第二阶段，聚焦英国“脱欧过渡期”以及英欧未来关系。尽管双方对于未来贸易关系的预期存在偏差，但英国始终强调，无论“脱欧”与否，欧盟都是英国重要的贸易伙伴。特雷莎·梅多次强调想要与欧洲建立“长久的良好关系”，英国财政大臣哈蒙德日前也公开表示：“我们与欧盟存在非常重要的贸易合作关系，我们的优先任务就是继续维持这一关系。”

美国是英国在欧盟之外最重要的合作伙伴之一。此前，美国总统特朗普突然取消访英行程，各界对于英美“特殊关系”产生了诸多猜测。不过，在刚刚结束的达沃斯论坛上，两国领导人似乎有意为英美关系“正名”。

据英国路透社报道，两位领导人举行了15分钟的会晤，特朗普声称美英关系紧张是“虚假的传言”，他和特雷莎·梅之间的“关系真的非常好”。特雷莎·梅也回应道，两国“肩并肩的特殊关系”仍会持续。会后，两位领导人均表态称，此次谈话将导致两国之间的贸易“大幅增长”。

艰难时期

“总体来说，目前英国外交处在比较艰难的时期。”中央党校国际战略研究院副教授赵柯接受本报采访时分析称。

《日本经济新闻》称，英国正在经历“脱欧”谈判的阵痛。

“脱欧”给英国经济带来了持续的负面影响。国际货币基金组织预测，英国2018年GDP增速将仅为1.5%，落后于欧元区的增速1.9%。而且，由于英国与欧盟未来的贸易关系尚不明确，伦敦的“金融之都”地位受到了挑战。据彭博社报道，越来越多的金融企业正弃伦敦而去，在法兰克福建立新的总部。

“在与欧盟的‘脱欧’谈判方面，英国不断让步，被动地接受欧盟开出的条件。”赵柯说，英欧关系中，英国对欧盟的依赖大于欧盟对于英国的依赖，这会为英国的外交布局造成难题。

接下来“脱欧”谈判依然困难重重。欧盟不希望“脱欧”后的英国再享有欧盟单一市场的福利。欧盟首席谈判官巴尼耶表示，欧盟不可能为了英国单独寻求全新的贸易便利化框架。作为英国最大的出口市场，欧盟的这一态度显然会为英国日后的经济发展带来阻碍。

赵柯说：“另一方面，英国寄希望于‘脱欧’后加强和美国的‘特殊关系’，但是由于自身对美国的战略价值下降，很明显遭到了美国的冷落。此外，在‘脱欧’谈判结束之前，英国与其他经济体的贸易谈判也会受到诸多限制。”

《卫报》分析也认为，尽管美国表现得热衷与英国进行自由贸易谈判，但在特朗普“美国优先”思想和保护主义措施之下，英美之间能否达成贸易协定还很难说。

重新定位

“脱欧”开始之后， 英国在外交政策上做出了很多调整。

在1月19日的达沃斯论坛上，英国首相特雷莎·梅发表演讲，重申“脱欧”决心，传递出了英国想要进一步拥抱全球化、打造“全球化英国”的信息。美联社评价称特雷莎·梅的这一系列发言“将英国留在了达沃斯的全球地图上”。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报采访时表示：“在观念上，英国在适应‘脱欧’以后外交环境和外交任务的改变。特雷莎·梅政府提出的‘全球化英国’可以说是一个纲领性的定位，英国外交政策的目的都是为了实现这一定位。在具体的行为上，英国的首要任务是要处理好和欧盟的关系，同时还要积极发展和其他国家的关系，保证国际社会对英国的认可度和信心，同时为英国争取一个比较好的市场环境。”

特雷莎·梅表态称，在退出欧洲单一市场后，英国希望和欧盟国家逐步签署自贸协定，同时也会与非欧洲国家签订自贸协定。她说：“英国属于欧洲，但更是属于更广阔的天地。我们就是一个全球贸易国家，而不希望只是和欧洲国家贸易。”

崔洪建认为，“脱欧”为英国带来了种种不确定性，因此短期内，英国的国际影响力会打折扣。但从长远来看，英国政府也有可能通过外交手段来弥补这些损失，继而开辟出一片新天地。他指出，“毕竟英国‘脱欧’是要去‘探索一片未知’，所以现在对英国影响力的变化下结论还为时过早。要看在以后的发展过程中，英国能否捕捉到于它有利的时机，能够在多大程度上跟紧国际形势变化的方向。如果英国政府在这方面做的足够好，英国也有可能在‘脱欧’之后得到更多益处。”（张 红 张晓晓）

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