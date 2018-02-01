炒作“中国威胁”实为“威胁中国”？

图为2017年3月31日在北京金融街拍摄的亚投行总部大楼。新华社记者 吴凯翔摄

近来，西方悄悄掀起了一波炒作“中国威胁论”的新浪潮。

或许是自己都觉得有些乏味了，所以他们炮制了一堆新说法。美国国防部的《2018美国国防战略报告》称中国为“修正主义国家”，将中国视为“战略竞争对手”。美国智库和媒体则炒作中国所谓“锐实力”，还大呼“美国将亚洲拱手让给中国”。

在行为上，他们也毫不掩饰地针对中国。除了对进口大型家用洗衣机及进口太阳能电池与电池板征收保护性关税之外，美国政府已明确表示，计划就所谓“知识产权盗窃行为”对中国采取行动。此外，美国还可能即将对钢材和铝征收关税。

在大洋的另一边，德国已和法国、意大利联合起草了一份法律草案提交欧盟，以加强对外资并购行为的审查和控制。它被普遍理解为是针对中国的。德国经济部国务秘书马赫尼希直言不讳地表示，要“有效遏制中国的收购热潮”。

这一切如此密集地发生不禁让人有些目眩。

他们的决定甚至无法得到国内的认可。就美国对进口太阳能电池与电池板征收保护性关税一事，美国业界估计，这将提高美国安装太阳能面板的成本，并抑制数以十亿计美元的投资，扼杀数万个工作岗位。

至于欧洲所谓的“中国的收购热潮”，诸多例子都显示，欧洲卖的一般都是经营困难的企业，借助中国资本和市场的相对优势，最终实现了双赢。这本该皆大欢喜，然而，事实显然并非如此。

一向自我感觉良好的西方这是怎么了？

时代变了。人类正处在大发展大变革大调整时期。国际秩序开始朝着更加公正、有序、均衡、包容的方向发展。

然而，这却让习惯了高高在上、俯视众生的一些国家焦虑了、恐慌了。他们中，有的担心会逐渐丧失对世界的主导地位；有的则担心自己会丧失技术领先地位，因为中国将成为世界高科技制造中心。

这一切充斥着非此即彼、此消彼长的“零和”思维。这一切隐隐透着对中国的威胁。

与之形成鲜明对比的是“构建人类命运共同体”理念的大气与温暖。美国《纽约时报》感慨，在达沃斯，真正的主角是中国。今年论坛上处处都能感受到中国的印记。在分化的世界中共创美好未来引发的是全世界的共鸣。

中国不相信“关进小黑屋”，中国相信“把蛋糕做大”，中国相信共赢共享。把如此美好的愿景硬炒作为“中国威胁”，实际无异于榨出了炒作者皮袍下面藏着的“小”来。

历史大潮，浩浩汤汤。子在川上曰：逝者如斯夫。（张 红）

(责编：冯粒、常红)