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以色列网络安全企业寻求与中国合作机会

2018年02月01日04:57  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社耶路撒冷1月31日电  （记者陈文仙、杜震）国际网络安全大会1月29日到31日在以色列特拉维夫举行。随着中国网络产业尤其是物联网产业的快速发展，以色列网络安全巨头纷纷将合作目光瞄准中国市场。

　　根据中国工业和信息化部的规划，到2020年中国基本形成具有国际竞争力的物联网产业体系，总体产业规模突破1.5万亿元人民币，这将为中国网络安全领域开展国际合作创造更大机会。

　　以色列国防技术企业埃尔比特下属的网络安全供应商Cyberbit副总裁内里·齐恩对记者表示，中国是网络大国，有着巨大的市场空间，他们一直在探索和寻求在中国的合作机遇。

　　本次网络安全大会的一个重要话题就是“国际合作”。与会专家表示，互联网是全球性的，网络攻击也是全球性的，只有国际合作才能有效抵御“黑客攻击”。


　　《 人民日报 》（ 2018年02月01日 22 版）

(责编：冯粒、常红)
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