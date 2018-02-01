印度国产高铁项目受挫

印度《正午报》日前报道，印度承认耗资6亿卢比（约合6000万元人民币）的国产高铁列车宣告失败，铁路官员对此非常紧张。

由于印度国内交通运输需求大，2012年印度西部铁路局开始测试国产高速铁路MRVC1181列车，预计时速达140至145公里，虽然与国际高铁标准时速200公里还有差距，但直逼印度最快列车的时速160公里。

国产高铁也是耗资450亿卢比的孟买城市交通计划的一部分，如果建成投产，将会大幅缩减达哈努、卡尔贾特和卡萨拉三地之间的运行时间。

但多年来，官方对这趟高速列车为何仍未投入运行讳莫如深。直至前不久，西部铁路局才承认，耗资6亿卢比、历经6年时间的国产高铁将按照时速80公里运行，与普通列车时速一样。

据报道，试运行是在孟买、维拉尔和达哈努之间进行的，但参与试运行的部门各执一词。西部铁路局称，批准时速是145公里，而试运行是以不同速度进行。孟买铁路集团称，维拉尔和达哈努之间的两次试运行都失败了。经过必要的调试后，列车正式运行，但没有透露运行速度。印度铁路设计与标准局则称，列车测试失败原因在于转向架设计上的失误，转向架是从西门子奥地利公司购买的。

报道称，这列被称为孟买最快的列车目前被遗弃在一个车棚中，车里满是沙子和碎屑，照明灯、座椅等零部件也被拆下安在了其他列车上，“印度制造”的高铁梦暂时破灭了。

国产高铁梦受挫后，印度决定采用日本新干线技术。2017年9月，首条采用日本技术的高铁开始建设。但民众并不买账，人们纷纷质疑这么多钱修高铁不如用来改善现有铁路。《印度时报》称，印度总理莫迪表示，反对高铁项目的人可以继续靠牛车出行。

印度想借助引进吸收方式解决高铁梦想，实现高铁“印度制造”，但这个梦想实现起来不那么容易。彭博社称，原计划印日合作高铁项目中的大部分通过印度本土采购完成，如今或被日本的钢铁、工程企业包办大部分生产或承建工作，这也使所谓“印度制造”在高铁项目上再次梦碎。

印度的铁路总里程超过6万公里，全球少有。不过由于线路老化，导致事故频发。莫迪政府希望通过构筑高铁网络，恢复铁路大国的地位。印度夏马尔大学教授西古普塔对本报记者说，无论国产高铁失败，还是即将建设的新高铁，印度都很难在短期内复制中国高铁奇迹。西古普塔认为，印度缺乏完整的制造业和工业体系，没有建设高铁需要的配套工业和基础设施，更缺乏相关经验。不过，西古普塔表示，尽管暂时失败了，但印度高铁梦还在路上。（记者 苑基荣）

（本报新德里1月31日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 22 版）

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