图为湖南魅力湘西艺术团演员表演杂技。本报记者 吴 焰摄

本报莫斯科1月31日电 （记者吴焰、曲颂）2018年“欢乐春节”系列活动在俄罗斯的首场演出1月30日在莫斯科中国文化中心举行，湖南魅力湘西艺术团带来了极具民族特色的演出，为此次为期近一个月的系列活动拉开帷幕。

据介绍，此次“欢乐春节”系列活动除了传统的演出和展览外，在活动地点选择和内容上均有创新。莫斯科中国文化中心将首次与红场附近的俄国家百货商场合作，于2月8日到28日在该商场开展电影展映、画展及艺术团现场表演等活动。此外，中国厨师团队将与莫斯科厨师协会的大厨们联手奉献一场名为“行走的年夜饭”的厨艺展示和比拼。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 22 版）

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