全球财富增加但不平等依然严重

据新华社华盛顿1月30日电 （记者江宇娟、高攀）世界银行1月30日发布的报告显示，过去20年全球财富增长迅速，但不平等问题依然严重。

这份《2018国民财富变化》报告显示，从1995年至2014年，包括自然资本、人力资本、生产资本和外国净资产在内的全球国民财富增长了66％，达到1143万亿美元。

财富集中在高收入国家的现象有所缓解，但低收入国家仍与中高收入国家有明显差距。经合组织高收入国家财富占全球财富的比重从1995年的75％降至2014年的65％；受亚洲经济体增长迅速等因素影响，中等收入国家财富占比从1995年的19％升至2014年的28％；但低收入国家财富占比仍不到1％。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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