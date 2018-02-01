各方代表达成成立宪法委员会协议

据新华社莫斯科1月30日电 （记者鲁金博）叙利亚全国对话大会1月30日在俄罗斯索契举行。与会各方代表在会后发表联合声明和与会各方呼吁书，并决定成立叙利亚宪法委员会，初步确定150人宪法委员会候选人名单。

声明说，各方承诺尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，只有叙利亚人民自己才能通过民主选举手段决定国家未来，有权利独立决定未来国家政治、经济、社会结构，不接受任何国家压力与干涉。

与会各方呼吁书说，希望叙利亚尽快结束目前的冲突，呼吁联合国以及国际人道组织等国际社会对叙利亚重建提供帮助。

会议决定成立专职宪法制定与改革工作的叙利亚宪法委员会，初步确定一份150名候选人名单。名单将交给联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉，由他决定宪法委员会形式及构成人员。宪法委员会总部设在瑞士日内瓦。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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