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叙利亚全国对话大会——

各方代表达成成立宪法委员会协议

2018年02月01日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社莫斯科1月30日电  （记者鲁金博）叙利亚全国对话大会1月30日在俄罗斯索契举行。与会各方代表在会后发表联合声明和与会各方呼吁书，并决定成立叙利亚宪法委员会，初步确定150人宪法委员会候选人名单。

　　声明说，各方承诺尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，只有叙利亚人民自己才能通过民主选举手段决定国家未来，有权利独立决定未来国家政治、经济、社会结构，不接受任何国家压力与干涉。

　　与会各方呼吁书说，希望叙利亚尽快结束目前的冲突，呼吁联合国以及国际人道组织等国际社会对叙利亚重建提供帮助。

　　会议决定成立专职宪法制定与改革工作的叙利亚宪法委员会，初步确定一份150名候选人名单。名单将交给联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉，由他决定宪法委员会形式及构成人员。宪法委员会总部设在瑞士日内瓦。


　　《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

(责编：冯粒、常红)
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