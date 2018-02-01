土耳其与西方盟友裂痕加大（国际视点）

土耳其日前在叙利亚北部阿夫林地区展开代号为“橄榄枝”的军事行动，目标是打击库尔德武装分子。图为在叙北部执行军事任务的土耳其士兵。人民视觉

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1月31日，土耳其在叙利亚北部阿夫林地区开展的“橄榄枝”军事行动仍在持续。土耳其不顾美国的反对，跨境打击库尔德武装分子，已经造成土美关系矛盾升级。与土美关系摩擦不断形成鲜明对比的是，土耳其与俄罗斯关系却日益热络。作为北约成员国，土耳其已经与俄罗斯就购买俄S—400防空导弹达成协议，引发北约国家强烈不满，加上土耳其在加入欧盟问题上一直碰壁，“入盟”变得遥遥无期，土耳其与西方会不会渐行渐远，令人关注。

分歧严重——

“橄榄枝”军事行动引起美国不满

阿拉伯媒体评论说，事实上，随着叙利亚危机愈演愈烈以及土耳其国内政治局势的复杂变化，土耳其与美国等传统西方盟友间的裂痕越来越深。

分析认为，土耳其发动的“橄榄枝”军事行动，颇有给美国“脸色”看的意味。美国在叙利亚问题上对土耳其指手画脚，尤其是就叙利亚境内库尔德武装的合法性问题，美土各执一词，分歧严重。土耳其认为，库尔德民主联盟党及其下属武装组织“人民保护部队”是库尔德工人党在叙利亚的分支，并将其定性为恐怖组织，而美国则将其视为在叙利亚战场的重要合作伙伴。

美国政府曾保证，援助给库尔德武装的武器，会在击溃极端组织“伊斯兰国”后收回。然而，眼下“伊斯兰国”几乎已经被全部击溃，美国政府却未兑现诺言，反而给库尔德武装提供更多援助，库尔德武装囤积有从美获得的大量先进武器。美国主导的国际反恐联盟今年1月14日宣称，正在组建以“人民保护部队”为主体的一支新的边境安全部队，此举激怒了土耳其，成为土耳其发动“橄榄枝”军事行动的导火索。

土美关系不睦另一个重要原因是双方围绕2016年土耳其未遂军事政变发生的争吵。土耳其政府认为居住在美国的土耳其宗教人士居伦是政变主谋，一再要求美方将其引渡回土耳其，并将居伦领导的“居伦运动”列为恐怖组织。美国对土耳其大规模肃清“居伦运动”的做法强烈不满，并拒绝引渡居伦。围绕这一争端，美国和土耳其去年曾经一度暂停对方公民非移民签证的发放，令两国关系“雪上加霜”。

此外，欧盟不断抬高土耳其加入欧盟的门槛，使土耳其“入盟”变得遥遥无期，土耳其未遂政变引发的争端又令土欧关系跌入“冰点”。有中东媒体甚至预测说，众多因素可能使2018年土耳其与西方盟友进一步疏远。

外交调整——

土耳其与俄罗斯关系快速升温

长期来，战略地位举足轻重的土耳其一直倾向于“向西看”，加入欧盟曾是它的重要外交考量和主要政治目标之一。这些年来，吃了“闭门羹”的土耳其逐渐在外交重点的取向上做出调整，加强与俄罗斯、中东、非洲国家的关系。

随着美土关系走冷，土耳其与俄罗斯关系却快速升温，两国在外交、军事、能源等多方面加强合作。

去年12月29日，土耳其和俄罗斯在土耳其首都安卡拉正式签署协议，俄将向土出售4套S—400防空导弹系统，合同金额高达25亿美元，土耳其先行支付其中的45%，剩余55%用俄方贷款支付。

土耳其是北约成员国，拥有北约第二大规模的常规军队，而俄罗斯被北约视为强大的竞争对手。有鉴于此，土耳其购买俄制先进防空导弹，在北约看来不啻挖了自家墙脚。北约已警告土耳其，根本不会把S—400融入北约的防御体系。

“中东在线”网站报道说，针对来自北约成员国的指责，土耳其总统埃尔多安回应称，土耳其“完全有权建立独立自主的国防力量，对此其他国家无权干涉”。

分析认为，土俄军售协议的达成，是土耳其发泄对以北约为代表的西方国家强烈不满的表现。美国显然不希望土俄走近，以免打破美俄目前在中东的微妙平衡，土耳其也难以彻底与美国分道扬镳，其与美国叫板的目的，意在向美国要价，以迫使美国在库尔德问题上满足土方关切。

“阿拉伯人在线”网站近日评论说，土耳其是一个“大块头的怪物”，它的国土主体在亚洲，却是一个欧洲国家；虽然是正宗的北约成员，却长期以来无法加入欧盟；虽然不是新兴国家，经济发展却很快。多种混合体，使人很难对土耳其是什么样的国家做出一个准确的定位。

埃及苏伊士运河大学政治教授陶菲克在接受本报记者采访时说，土耳其一直都有大国情结，中东地区局势动荡给土耳其创造了参与地区事务的绝佳机会，而在与西方的博弈中，土耳其拥有独特的资源，使它可以游走在东西方之间、俄罗斯与美国之间并维持微妙的平衡，这一“平衡木”战略将使土耳其获得较大的外交回旋空间。（记者 黄培昭）

（本报开罗1月31日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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