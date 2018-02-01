十九大精神对外宣介团分别访问英国、塔吉克斯坦、瑞典

本报伦敦1月30日电 （记者强薇）1月27日至30日，中宣部常务副部长、中央政研室副主任王晓晖应邀率十九大精神对外宣介团访问了英国。

王晓晖分别会见了英国议会下院副议长霍伊尔以及保守党领导人，出席了英中协会、48家集团俱乐部等组织的中共十九大精神专题研讨会和交流会，并与英国学界、工商界、教育界和媒体界人士座谈交流，向英各界广泛宣介十九大主要精神和取得的重要成果，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，结合英方关切有针对性地介绍了中国有关内外政策。

英各界高度评价中共十九大的重要意义，高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，希望进一步深化与中方在各领域的交流与合作，推进新时代英中关系不断向前发展。

本报阿拉木图1月31日电 （记者周翰博）杜尚别消息：1月28日至31日，中央文献研究室主任冷溶率十九大精神对外宣介团访问塔吉克斯坦，会见人民民主党第一副主席法托赫佐达并为该党中高层干部举办十九大精神专场宣介会，同共产党领导人和党内积极分子座谈，同塔总统战略研究所专家学者交流，广泛宣介十九大主要精神和重要成果。

塔各界高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，认为这是中共十九大取得的最为重要成果，表示将继续深入了解和研究这一思想的深邃内涵，并学习借鉴中共执政理念和中国发展经验，通过党际交往不断推动塔中关系向前发展。

本报斯德哥尔摩1月30日电 （记者黄云迪）应瑞典议会邀请，中组部部务委员兼组织一局局长李小新于1月27日至30日率中共十九大精神对外宣介团访问瑞典。

访问期间，李小新会见瑞典议会议长阿林，分别与瑞典议会对华友好协会主席哈尔斯泰特、副主席芬斯特罗普等议员，乌普萨拉大学副校长蒂斯克等学者座谈，出席由中国驻瑞典使馆与瑞中贸易委员会共同举办的十九大精神专题宣介会并发表主旨演讲。来自瑞典政府、工商、智库等各界代表100余人出席了宣介会。李小新全面介绍了中共十九大有关情况和主要成果，重点阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和习近平总书记提出的人类命运共同体理念。

瑞方表示，在中国共产党领导下，中国过去5年发展取得显著成就，特别是在脱贫方面成绩令人印象深刻。中共十九大意义重大，为中国未来发展描绘了蓝图，也为瑞中在环保、绿色发展、创新等领域进一步深化合作创造了新的机遇。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 03 版）

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