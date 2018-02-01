中国减贫之路“优质高效”

去年暑假，江苏大学“大眼睛”和“桑梓心”支教团的50多名中外大学生奔赴安徽金寨、贵州六盘水、江西吉安等地，开展为期一个月的公益支教活动，为贫困山区的留守儿童送去关怀。图为中外大学生志愿者开心出征支教。人民视觉

“中国在减贫领域为其他国家树立了榜样。”联合国粮农组织减贫项目官员安娜·坎波斯近日表示，“中国在减贫领域取得巨大成果是因为政府始终把扶贫工作摆在重要位置，并且在扶贫方面有清晰的目标。”

中国的减贫成就世界瞩目。改革开放40年来，中国7亿多人摆脱贫困；党的十八大以来，中国脱贫攻坚战取得决定性进展，6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下，在世界上赢得广泛赞誉。党的十九大提出坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。

在全球仍有7亿极端贫困人口的情况下，国际社会对中国的减贫经验尤为关注。接受本报记者采访的国外专家学者等表示，中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，从全球背景来看，中国减贫的努力对寻求摆脱贫困的新兴市场国家和发展中国家具有巨大价值。

精准扶贫画出更大同心圆

“世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。”

美国著名未来学家、畅销书作家约翰·奈斯比特对本报记者表示，减贫意味着让人们获得“工具”，使他们能够积极地创造自己的生活，意味着父母可以把孩子送到更好的学校，提高他们的社会适应能力。“可以把减贫看成是一块投向水中的石头，以小圆圈开始，然后荡出更大的圆圈。从全球背景来看，中国减贫的努力对寻求摆脱贫困的新兴经济体具有巨大价值。”

“很多国家为解决贫困问题出台了很多举措，做了很多事情，但成效不佳。中国注重让贫困人口在摆脱物质贫困的同时，摆脱意识贫困，调动贫困民众积极性，这是难能可贵的。”印度夏马尔大学教授卡玛奇亚对本报记者表示。

法国著名经济学家米歇尔·阿列塔指出，改革开放40年来，脱贫一直是中国政府工作的重心之一。改革开放初期，中国在农村推行的家庭联产承包责任制，激发农业生产活力；伴随着工业化和城镇化的发展，越来越多的农村人口进入城市，增加了收入；近年来，中国政府致力于完善社会保障体系建设，提高最低工资水平，倡导更为高效的投资。“中国的扶贫成功经验值得推广学习。”

“中国脱贫攻坚事业是当今人类社会发展的一个显著成就。”巴基斯坦媒体与交流研究所所长瓦力·扎希德在接受本报记者采访时说，中国领导人通过连续性政策和坚决努力推动减贫事业不断发展。“尽管没有一种万能的方法，但中国的每一个城镇和村庄都充分利用现有资源和领导力，在有限时间内有针对性地开展精准扶贫。”

菲律宾时政分析人士、《菲律宾星报》评论员李天荣接受本报记者采访时表示，中国政府在消除贫困方面表现出强大的政治决心与政治毅力，为世界减贫事业作出了重大贡献。中国的减贫成就令世人震撼，必将载入史册。

体现以民生为导向执政理念

日前，世界经济论坛2018年年会在瑞士小镇达沃斯落下帷幕，中国的减贫经验也为与会嘉宾所热议。联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民在达沃斯表示，中国在落实消除贫困等2030年可持续发展目标中处于领先位置。

波兰华沙大学国际关系研究所新闻和政治研究系教授加恩·罗文斯基认为，中国的减贫工作体现了执政党以民生为导向的执政理念，反映了执政党对人民负责的态度和强大的执行力。“贫穷仍然是当今世界很多经济、政治问题的根源，中国在减贫工作中总结出的有效经验，为有相似国情的国家和地区提供了范本。”

德国中国研究学者、政治学家沃夫拉姆·阿多菲博士强调，中国政府是将减贫事业作为其使命和责任来对待和解决的。中国的减贫经验，为世界提供了借鉴。

俄罗斯莫斯科国际关系学院分析中心高级研究员古谢夫对本报记者表示，有一句话让他感触很深——“不以国内生产总值论英雄”。在世界羡慕中国经济一直保持较高增速的时候，中国已经将目光转向更深层次的增长质量问题。很多省市开始把困难群众生活水平改善、农业发展等与基层人民利益息息相关的指标作为衡量经济发展的标准。中国人民生活水平的提高已经让世界各国感受到了利好，各国纷纷抓住中国走向小康的机遇发展本国贸易、旅游等。“消除贫困的中国将形成更大的消费市场，给世界经济带来更多活力。中国的减贫经验，同样也适合与广大发展中国家分享。”

中国经验给世界信心和启示

坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，这是中国共产党的庄严承诺。到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，这在中华民族几千年历史上将是首次整体消除绝对贫困现象，对中华民族、对整个人类都具有重大意义。

越南媒体对中国的减贫措施和经验非常关注。越南国家电视台曾专门采访中国云南、四川等脱贫民众的“致富经”，称赞中国减贫事业取得巨大成功。越南梦想广告贸易有限公司总经理胡锡忠对本报记者表示，中国的减贫措施从最初的输血型向造血型、精准帮扶转变，放眼未来、立足长远，非常值得借鉴。

“正是中国的成功经验启迪了埃塞俄比亚的快速发展。”埃塞俄比亚总理首席经济顾问尼瓦伊·吉布里阿布对本报记者表示，中国减贫的成功经验在于持续快速的经济增长、创造大量就业、经济增长成果为人民所共享。目前，埃塞俄比亚正在进行“农业导向的工业化发展计划”的第二阶段，着重发展工业，建立了十多座工业园区，大量青年人有了工作，帮助他们的家庭走出贫困。

墨西哥专栏作家、中国问题专家阿尔伯特·罗德里格斯指出，中国承诺将实现新的减贫目标，并做出了具体的规划。“每个国家都有其特有的国情和发展道路，中国显然找到了一条适合自己的发展道路，这让中国人民享受到发展成果，也给其他发展中国家带来信心和启示。”

美国“全球未来”研究所主席、知名未来学家詹姆斯·坎顿博士对本报记者表示，中国把消灭绝对贫困现象，实现全国繁荣作为目标，本身也是一项成就。未来10年，交通基础设施的改善和互联网的普及将继续减少贫困。教育、就业增长、数字经济，以及支持创新的强劲经济，都对中国的未来至关重要。

卡玛奇亚认为，按照中国政府的脱贫路线图，到2020年打赢脱贫攻坚战，这不仅是中国消灭贫穷问题，更是为人类社会作出的巨大贡献，为包括发达国家在内的所有国家做出了榜样，这是中国方案和中国理念对世界的贡献。

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、新德里、巴黎、伊斯兰堡、曼谷、华沙、柏林、莫斯科、河内、约翰内斯堡、墨西哥城1月31日电 记者张梦旭、任彦、吴乐珺、苑基荣、葛文博、徐伟、张志文、于洋、冯雪珺、曲颂、刘刚、李志伟、王骁波）

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 03 版）

(责编：冯粒、常红)