《春天的旋律·2018》跨国春晚舞动南宁

图为晚会录制现场。李 纵 沈泉池摄影报道

1月31日，由南宁市主办、广西壮族自治区人民政府新闻办公室全程支持的《春天的旋律·2018》跨国春节晚会在南宁正式录制，中国与东盟各国演员齐聚绿城，为全球华人奉上精心烹饪的家宴，讲述“一带一路”上的华人故事。

来自马来西亚、老挝、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国的嘉宾带来了本国最正宗的歌舞、器乐表演。

据介绍，此次跨国春晚立足丝路新篇章，走“故事春晚”的特色之路，讲述“一带一路”上的华人故事。参与晚会的外国友人表示， “一带一路”是一条“共商、共建、共享”的和平之路，为他们提供了大量的商机。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 03 版）

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