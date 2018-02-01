《春天的旋律·2018》跨国春晚舞动南宁

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图为晚会录制现场。李 纵 沈泉池摄影报道
1月31日，由南宁市主办、广西壮族自治区人民政府新闻办公室全程支持的《春天的旋律·2018》跨国春节晚会在南宁正式录制，中国与东盟各国演员齐聚绿城，为全球华人奉上精心烹饪的家宴，讲述“一带一路”上的华人故事。
来自马来西亚、老挝、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国的嘉宾带来了本国最正宗的歌舞、器乐表演。
据介绍，此次跨国春晚立足丝路新篇章，走“故事春晚”的特色之路，讲述“一带一路”上的华人故事。参与晚会的外国友人表示， “一带一路”是一条“共商、共建、共享”的和平之路，为他们提供了大量的商机。
《 人民日报 》（ 2018年02月01日 03 版）
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】