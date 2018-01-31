外交部回应无印良品重庆店“问题地图”：应当尊重中国的主权和领土完整

人民网北京1月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。针对日本企业无印良品重庆分店赠阅的《2017年秋冬家具目录册》中插附的地图存在问题，中国国家测绘地理信息局已对此作出处理。日方今天上午对此表示抗议、中方对此有何评论的提问，华春莹表示，中方欢迎外国企业来华投资兴业，但是在中国的任何外国公司都应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律。

全文如下：

问：据报道，昨天，英国方面有人表示，“一带一路”倡议如实施得当，可能为全球经济增长做出贡献，同时该倡议符合国际标准很重要。中方对此有什么回应？

答：“一带一路”倡议作为国际合作平台，是互利开放的、包容的，同时也是透明的。中方在推进“一带一路”过程中一贯遵循共商共建共享的原则，也一贯遵循市场规律和相关规则，努力推动“一带一路”建设高质量、可持续地发展。大家可以想一想，如果没做到这个要求，“一带一路”建设也不会取得如此大的进展和成功。

大家知道，去年5月，中方在北京成功举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛，140多个国家的高级代表和80多个国际组织的负责人与会，达成了270多项成果，形成了各国共同建设“一带一路”的国际共识。中方提出“一带一路”时间不长，但得到全球范围内100多个国家的响应和支持，成为当今世界规模最大、最受欢迎的国际合作平台。这本身非常能说明问题。

所以说，“一带一路”倡议是顺应时代潮流的，是适应发展规律的，符合各国人民利益，具有广阔和光明的发展前景。我们将继续与各方一道深入推进“一带一路”建设，为世界各国的发展以及全球经济的增长创造更多的机遇，作出更大贡献。

问：据报道，美国财政部1月30日公布了“克里姆林宫报告”，该报告名单中几乎包括所有俄罗斯领导人和知名企业家，一共有200多人。报告中表明，美可能会对与俄罗斯合作国家实施经济制裁。考虑到中俄有密切的军事合作，这个报告会不会影响俄中有关合作？

答：中方一贯反对在国际关系中动辄使用单边制裁或以单边制裁相威胁。我们注意到美国财政部出台的所谓报告称，有关列名不意味着实施制裁或限制其同美及其他国家公民交往。

我想强调，俄美都是世界上具有重要影响的大国和联合国安理会常任理事国，对世界和平与安全负有重要责任。我们希望俄美双方在平等和相互尊重基础上，通过友好协商妥善解决分歧。

中俄关系成熟稳定，不受外部环境变化影响。相信在双方共同努力下，中俄关系将继续保持高水平发展，双方在各个领域的务实合作，包括在军事领域的合作也将继续正常发展。我们愿与俄方共同努力，促进两国各自发展振兴，更好维护地区与世界和平稳定。

问：美国总统特朗普在刚刚发表的国情咨文演说中称，中国和俄罗斯等竞争对手挑战美国的利益、经济和价值观。中方对此有何评论？

答：中美拥有广泛而重要的共同利益，同时也存在一些分歧，但两国的共同利益远大于分歧。历史和现实都表明，合作是中美双方唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。希望美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待中国和中美关系，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系健康稳定发展。

追问：特朗普总统在这次国情咨文中提到朝鲜威胁以及制裁古巴等专制国家，并说美国必须重建核武库，希望永不使用，但要让核武库足够强大，以吓阻任何侵略行为。对于上述，中方有何回应？

答：中方在你提到的有关问题上的立场是一贯和明确的。关于朝鲜半岛问题，我们注意到，目前朝鲜半岛的形势出现难得的缓和势头，这是各方共同努力的结果，值得各方倍加珍惜。我们希望有关各方都能保持克制，多说有利于延续局势缓和的话，多做有利于延续局势缓和的事。

关于制裁问题，我刚才说了，中方一贯反对任何国家依据自己的国内法对其他国家实施单边制裁，希望各方通过平等和相互尊重基础上的对话妥善解决有关问题。

你还提到美国要重建核武库的问题，我们主张并积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器。拥有最大核武库的国家对于核裁军负有特殊和优先责任，应该为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

问：据《澳大利亚人报》报道，一个主要由澳政府出资的瓦努阿图基建项目已经成为该国“最具灾难性的”援助项目之一，工期大大延长，预算严重超支，工程质量很差。你对此有何评论？

答：我注意到你提到的报道。

哪些国家的援助富有成效，受援国的人民和政府最有发言权，国际社会也都看在眼里。我想强调的是，无论其他国家的援助项目情况怎么样，中国都会一如既往，在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑太平洋岛国发展需要的基础上，向这些岛国提供力所能及、不附带任何政治条件的援助，为促进这些国家的经济社会发展提供真诚的帮助。

问：据报道，日本企业无印良品重庆分店赠阅的《2017年秋冬家具目录册》中插附的地图存在问题，中国国家测绘地理信息局已对此作出处理。日方今天上午对此表示抗议。中方对此有何评论？

答：我不知道你提到的抗议是什么，我还没有看到这个消息。但是我注意到中国国家测绘地理信息局已经发布了相关通报，责令有关企业封存并销毁“问题地图”，采取措施杜绝此类事件发生。

我想强调的是，中方欢迎外国企业来华投资兴业，但是在中国的任何外国公司都应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律。

问：英国首相梅从今日开始访华，并将与李克强总理会谈。中方对此次会谈成果有何期待？梅首相与习近平主席的会见将安排在什么时候？

答：我此前已经介绍过梅首相访华的有关日程安排和中方期待。

关于梅首相的访问日程，你说得很对，今天下午，李克强总理将为英国首相梅举行欢迎仪式，与她举行会谈并共见记者。会谈后，还将共同会见中英企业家委员会代表。梅首相在华访问期间，习近平主席将会见梅首相，张德江委员长也将会见。

关于中方对此访的期待，我们此前也说过，中方高度重视发展中英关系，也高度重视梅首相此次访问。英国致力于继续打造中英关系“黄金时代”，我们希望通过梅首相此次访问，通过深入交流，进一步增进彼此互信，拓展各领域务实合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，推动中英关系“黄金时代”在新时期不断持续向前发展。

问：据报道，印度前任驻华大使顾凯杰日前正式接替苏杰生，成为印度新一任外交秘书。媒体评论称，顾凯杰是中国问题专家，有助于让中印关系超越分歧、强化合作。中方对他接任印外交秘书有何评论？

答：我们注意到有关报道，对顾凯杰先生正式就任印度外交秘书表示祝贺。多年来，中印两国外交部门按照两国领导人共识，积极推动双边关系发展，我们希望这一良好合作关系得到继续保持和加强。

中方愿同印方一道，以双方共同倡导的和平共处五项原则为指引，不断增进政治互信，推进互利合作，妥善管控分歧，推动中印关系沿着正确轨道不断向前发展。

(责编：贾文婷、王欲然)