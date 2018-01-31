宜家集团创始人去世 从火柴卖起一生俭朴

宜家集团创始人坎普拉德去世

世界著名家居连锁企业宜家集团创始人英瓦尔·坎普拉德27日在瑞典家中去世，享年91岁。

宜家集团28日在社交媒体上说，27日坎普拉德在位于斯莫兰的家中经历短暂的病痛后安详离世。

瑞典首相斯特凡·勒文对瑞典通讯社说，坎普拉德是一位独树一帜的企业家，对瑞典商业意义重大；他让家居布置不再是只有少数人承受得起的消费。

【从火柴卖起】

坎普拉德1926年3月30日出生于瑞典南部的斯莫兰。他从小就有商业头脑，从骑车向邻居出售火柴开始，营业范围扩大至种子、圣诞装饰、圆珠笔、铅笔……17岁时他创立宜家，公司名称为他的姓名、家里农场名称和所在教区首字母缩写。

1947年，他开始售卖当地手艺人制作的家具。几年后，他开始印刷并发放产品宣传册。现在，宜家每年印刷的产品宣传册数量达2亿本，有33种文字的版本。

1956年，他被员工启发，开始售卖方便运输、消费者可自行组装的盒装组合家具。1958年，他在位于家乡以南的艾尔姆胡尔特开了第一家店。目前，宜家在全球有403家连锁店，共有约19万员工，集团年收入约380亿欧元（约合2982亿元人民币）。

1976年，坎普拉德撰文确立宜家的品牌哲学。他写道：“我们不需要豪车、光鲜的头衔、量身定做的制服，或其他地位的象征。我们依靠的是自身的实力和意念。”

【节俭一生】

瑞典斯莫兰地区的人以节俭和心灵手巧著称，坎普拉德便是最好的范例。他一生俭朴，曾说“浪费是不可饶恕的大罪”。他穿着跳蚤市场买来的旧衣物，常常在菜店关门前光顾。瑞典税务部门2013年的记录显示，他和夫人名下只有一辆2008年产的斯柯达和一辆1993年的沃尔沃240；他本人的财产共计7.5亿瑞典克朗（约合6亿元人民币）；仅2012年，他为慈善事业捐款超过2000万美元（1.26亿元人民币）。

上世纪70年代，瑞典是全世界课税最重的国家之一。为躲避重税，坎普拉德先搬往丹麦，后在瑞士长期定居，最近几年才回到家乡生活。2010年起，他逐渐减少工作量。他的三个儿子彼得、约纳斯和马蒂亚斯都在宜家内部任职。

瑞典媒体1994年报道，上世纪40年代，坎普拉德与瑞典的纳粹青年运动有关联。他为此致歉，说1948年后不再参加纳粹组织的集会，承认那是“年轻时的荒唐事”和“一生中最大错误”。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、王欲然)