“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

新华社挪威特罗姆瑟１月３０日电（记者 梁有昶 张淑惠）应挪威北极光艺术节邀请，“欢乐春节”活动１月３０日首次走进挪威，在位于北极圈内的城市特罗姆瑟为当地观众献上了一场具有浓郁中国传统文化特色的演出。

当晚，特罗姆瑟市文化宫张灯结彩，人头攒动，洋溢着欢乐祥和的节日气氛。能容纳约６００名观众的演出现场座无虚席，中国驻挪威大使王民和当地各界人士一起观看了中国艺术团的精彩表演。

王民在致辞中说，春节是中国最隆重、最传统、最富文化特色的重要节日，“欢乐春节”活动为挪威人民打开了又一扇了解中国文化的窗口，有利于增进两国人民的了解和友谊。

来自吉林省艺术团的演员们精心表演了民族舞蹈《欢聚一堂》、琵琶独奏《十面埋伏》、舞蹈《舞动冰凌》、魔术《锦上添花》和京剧表演《梨花颂》等１０多个节目，演出精彩纷呈，现场掌声不断。

７２岁的特罗姆瑟市民维格迪丝·阿蒙森对当晚的表演赞不绝口：“真是太棒了！简直令人难以置信！表演那么丰富多彩、生机勃勃，动作是那么优美。中国的文化历史悠久，我真是太喜欢了！”

此次“欢乐春节”活动是２０１６年中挪关系正常化后的首个大型官方文化交流活动。吉林省艺术团将在３１日再演出一场。据了解，活动开始前一周，１２００张演出门票已全部售罄。

带团前来的吉林省文化厅副厅长苏威对记者说：“我们刚到挪威就听说门票已全部售罄，这说明挪威人民对中国文化是非常期待的，我们也特别希望通过舞台来更好地展现中国文化。”

此次演出也是本年度北极光艺术节的重要组成部分。艺术节总导演利娜·富斯达尔说：“非常高兴中国吉林省艺术团来参加今年的北极光艺术节。包括特罗姆瑟人在内的挪威人对中国的了解比较少，今年我们将有机会了解中国文化、中国音乐和中国舞蹈。”

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