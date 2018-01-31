丰田将在日本召回9万多辆汽车 安全气囊可能无法打开

人民网东京1月31日电（许永新）据日本时事通信社报道，31日，日本丰田汽车公司向日本国土交通省提交报告称，因雷克萨斯等13个车型的轿车及货车由于安全气囊可能无法正常工作，因此将召回91,210辆汽车。
据国土交通省介绍，在海外销售的汽车中可能存在同样问题的轿车共计在50万辆以上。
据悉，丰田汽车此前发现，在打开安全气囊时起作用的传感器存在问题，并发生了368起无法打开的故障。涉及召回的对象车型为2015年5月至2016年1月生产的ALPHARD（埃尔法）、VELLFIRE、PRIUS（普锐斯）、SIENTA、NOAH、VOXY、ESQUIRE、PROBOX、SUCCEED、雷克萨斯系列的NX200t、NX300h、RX200t、RX450h。
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