特朗普首次国情咨文：提振经济、大兴基建

人民网旧金山1月30日电 （张洁娴）美东时间30日晚，美国总统特朗普发表上台后首次国情咨文演讲。演讲持续约80分钟，是2000年时任美国总统克林顿发表国情咨文以来最长的一次。

特朗普在演讲中谈到当政一年来，美国政府所取得的成绩，包括创造就业、减轻赋税。他表示，在过去的一年当中，美国“取得了卓越的进步、非凡的成功”。他提到，自大选以来，美国政府创造了240万个就业机会，其中仅制造业就有20万个新就业机会。失业率达到近45年来最低值，非裔美国人失业率、拉美裔美国人失业率均达历史最低值。

但《纽约时报》网站对此评论称，黑人失业率降低是一个长期趋势，而特朗普作为一名刚上任一年的总统，这一点不能完全归功于他。与此同时，自2016年大选以来，美国每月新增就业16.9万个，这与此前7年每月新增就业18.5万个相比，实际是有所减少的。

在基础设施建设方面，特朗普呼吁国会提出议案，为新建基础设施投入1.5万亿美元，建立安全、快速、可靠、现代化的基础设施，与经济发展和国民需求相匹配。

在移民问题上，特朗普在演讲中谈到他的移民改革方案。据介绍，该方案分为四大方面：一是对于180万个在未成年时期被父母携带入境的非法移民，审核他们是否具备成为美国国民的资格；二是在边境加强防护，包括在南部边境筑起围墙；三是取消多元化移民签证；四是限制亲属移民。他指出，现行移民制度让美国滋生恐怖主义事件，危害社会治安，而这一改革方案是“折衷之举”。

在贸易问题上，特朗普并没有提到具体的政策，而仅仅表示美国要“终止不公平的贸易条约”，以保护美国工人和知识产权。

值得注意的是特朗普在演讲中提及中国时的表述，他说：“放眼全球，美国面临流氓政权、恐怖组织，以及像中国、俄罗斯这样的竞争对手，挑战着美国的利益、经济和价值观。对于这些威胁，我们明白示弱将带来冲突，而无可比拟的力量才是正确的防卫方式”。他随之呼吁壮大美国的军事力量，包括核武器资源的重建和现代化。

演讲中，特朗普多次呼吁国会放下分歧，寻求共同立场，为了国民团结起来。他还表示“没有比此刻更适合实现美国梦的时机”。

《纽约时报》评论称，即便特朗普在演讲中大肆宣传当政一年来在减少赋税、重振经济方面取得的进步，他依然难以得到大部分美国民众的信服。据皮尤研究中心调查数据，特朗普当政时满一年，民众支持率仅为37%，是历任美国总统在同一时期的最低支持率。

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