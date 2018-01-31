希腊和以色列领导人呼吁勿忘反犹历史

新华社雅典１月３０日电 希腊总理齐普拉斯３０日和到访的以色列总统里夫林在希腊北部城市塞萨洛尼基参加了该市的犹太人大屠杀纪念馆奠基仪式。两位领导人告诫人们不应忘记历史，对法西斯主义、新纳粹主义等保持高度警惕。

据希腊媒体报道，里夫林在发表讲话时说：“犹太人大屠杀不只是犹太人的问题，它是一个全球性问题……新纪念馆将不断提醒世人再也不能让这样的事情发生。”

齐普拉斯说，新纪念馆将成为“一个永无休止的求救信号”，提醒人们不要忘记历史，提醒年轻人和子孙后代对法西斯主义、新纳粹主义、反犹太主义和种族主义保持高度警惕。

这座犹太人大屠杀纪念馆选址在该市旧火车站附近，预计于２０２０年落成。

塞萨洛尼基被称为“巴尔干的耶路撒冷”。从１５世纪开始，犹太人就和信仰基督教的人以及穆斯林在该城和谐相处。二战期间，塞萨洛尼基被纳粹德国占领，数以万计的犹太人被德国占领军从塞萨洛尼基送往纳粹集中营遭受迫害。

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