机器人都能写新闻 记者真要失业了吗

人民网讯 综合英美媒体报道，机器人跟记者并肩工作，写新闻，已经是一些媒体机构的现实。有些体育消息，如果不加作者名字，几乎可以“以假乱真”。“机器人新闻”不是关于机器人的新闻，而是机器人做的新闻，在人类世界普及的速度超出了很多人的想象。对于此刻正在电脑前写稿的记者们来说，似乎饭碗受到威胁，形势不太妙。
美联社的一套电脑系统已经能够从大量数据中筛选出新闻线索，编成新闻文稿；其中一部分混在记者写的稿件里一同电邮给报刊客户，而且不少还不加润色就被报纸采用了。《洛杉矶时报》自2014年就开始发布根据官方数据生成的地震预警消息。《华盛顿邮报》去年宣布将派机器人报道美国高中生足球赛。
机器人进入新闻编辑室，正值全球纸媒面临发行量下降和广告向线上转移的双重冲击。2017年，设在牛津大学的路透社新闻研究院做的一项研究发现，欧洲各地的媒体每月发表成千上万篇机器自动生成的新闻，主要是迅速发布公众感兴趣的数据，比如选举结果和经济数据。
然而，写稿只是记者工作的一部分。机器能就特定话题做电话采访吗？能写出有文采、直抵人心的报道吗？技术上这是可能的，可以事先把问题拟好，让机器打电话采访。但编辑是否愿意这么安排则是另一个问题。不过，更靠谱的判断是，机器人或软件将很快成为记者们手里的一个工具，用来搜寻新闻线索或生成内容。
记者的核心职责是从采集到的数据和信息中筛选、掂量、分析、权衡、组织，写出有理有据、有血有肉、全面平衡的报道。这是一门活技术，代代相传到今天，经过百余年的演化。如果说机器人最终也能掌握这门人性比重极大的技术，那也不大可能是现在。（老任）
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