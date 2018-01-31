全球金融最不透明排名 瑞士第一美国第二

人民网讯 据法新社华盛顿30日电，根据今天公布的一项指数，瑞士和美国在允许富豪避税或藏匿财富的金融保密制度上，在全球名列第一和第二。
根据“租税正义联盟”（TJN）每两年公布一次的金融保密指数（Financial Secrecy Index, FSI），瑞士仍然是金融保密制度最严密的国家。美国则从2013年的第六跃升至2015年的第三，进而攀升至2018年的第二，使得洗钱、贪污和逃税的情况恶化。
报道说，在美国的强大压力下，瑞士银行已缴交数以亿计美元罚锾，并揭露数以千计试图逃税的美国人帐户。但是根据租税正义联盟，美国却未回馈其他管辖区域，部分州竞相降低门槛，推销极度保密的金融服务，美国排名跃升是个“令人忧心的趋势”。
租税正义联盟在2018年的报告中说：“美国率先运用强而有力的方式，保护自己免受外国避税天堂之害，却未严肃处理本身吸引非法金流和支持逃税的角色。”（老任）
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