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美国称俄军机从美军飞机前方1.5米处惊险掠过

2018年01月31日14:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国媒体报道，美国声称，一架俄罗斯喷气式军机星期一(1月29日)在黑海上空国际空域危险地近距离靠近一架美国飞机，美国对此表示“极为关注”。事件发生时俄罗斯正在举行一场军事演习。

美国国务院发言人诺尔特29日在一份声明中说：“美国飞机进行符合国际法的飞行，而俄罗斯方面公然违反现行协议和国际法。这是俄罗斯军事行动无视国际准则和协议的最新例证。”美国国务院呼吁俄罗斯停止它所称的不安全、增加误判和空中撞机风险的行为。

美国驻欧洲海军说，一架俄罗斯苏-27(SU-27)飞机从一架美国EP-3飞机前方1.5米的地方飞过。俄罗斯尚未对这个事件发表任何评论。（老任）

(责编：贾文婷、常红)
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