几内亚比绍总统任命新总理

几内亚比绍总统瓦斯３０日颁布总统令，正式任命奥古斯托·安东尼奥·阿图尔·席尔瓦为几内亚比绍总理。
瓦斯在总统令中说，席尔瓦被任命为总理意味着几内亚比绍两年来的政治危机得到解决，因为“席尔瓦的任命是和各党派磋商的结果”。
席尔瓦是几内亚和佛得角非洲独立党（几佛党）的高级官员，曾任教育部长等职。
２０１５年８月以来，几内亚比绍各方因任命总理问题产生分歧，引发政治僵局。几内亚比绍议会多数党几佛党一直不接受瓦斯任命的总理人选，认为其在未得到几佛党同意的情况下任命总理人选不符合宪法要求。
２０１６年１１月，瓦斯任命前总统顾问恩巴洛为总理，这一任命仍未得到反对派的认同。恩巴洛在上任后一直无法在议会提交政府名单。恩巴洛今年１月１２日在社交媒体上宣布自己已向总统递交辞呈，原因是“缺少履行其职责的必要条件”。（记者 邢建桥）
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