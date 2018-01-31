中国驻芝加哥总领事洪磊发表新春贺词向领区华人拜年

人民网芝加哥1月31日电 正值农历戊戌狗年新春来临之际，中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊代表驻芝加哥总领馆，并以个人名义，给领区广大华侨华人、中资机构朋友和留学生拜年。

洪磊总领事回顾说，2017年，中国共产党第十九次全国代表大会成功举行，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，中华民族伟大复兴展现出光明前景。中国国内生产总值迈上80万亿元人民币的台阶，各项民生事业加快发展，生态环境逐步改善，科技创新、重大工程建设捷报频传，中国特色社会主义进入了新时代。

洪磊说，2017年，芝加哥总领馆领区美国中西部九州发展对华关系热情更高，与中国经贸、教育、文化合作交流更密切，九州人民对中国的了解更深入，九州对华关系在推动中美关系向好发展方面发挥了积极作用。

2017年，领区华侨华人关心祖国发展，支持袓国建设，努力推动中美友好。各地侨团积极弘扬中华文化，承办 "袓国陪你过年" 系列春节演出活动，侨胞文化生活更加丰富多彩。中资机构在领区延续佳绩，书写中美互利共臝合作新篇章。广大留学生勤奋学习，展现中国青年一代积极向上新风貌。

洪磊表示，2018年，是中国全国上下全面贯彻十九大精神的开局之年，是中国改革开放40周年。我们愿与广大华侨华人、中资机构朋友和留学生共同努力，同心共圆中国梦，为中华民族实现伟大复兴贡献我们的力量，为促进中美两国关系发挥 我们的积极作用！

据悉，从2月6日起，洪磊总领事将连续三天前往芝加哥侨社拜年，初步计划将走访当地30多个侨社团，与有关社团的侨领和代表们促膝谈心，了解侨情，欢庆佳节。（张大卫）

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