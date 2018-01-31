马朝旭：不忘初心牢记使命推动构建人类命运共同体

人民网联合国1月30日电 （记者李秉新）中国常驻联合国代表马朝旭大使今天向联合国秘书长古特雷斯递交全权证书后对记者表示，作为最具普遍性、代表性、权威性的政府间国际组织，联合国是我们参与全球治理、推动构建人类命运共同体的主要平台。当前，世界正处在大发展大变革大调整时期，国际力量对比更趋平衡，全球治理体系和国际秩序变革加速推进。国际形势错综复杂，全球性挑战日益增多，联合国地位和作用空前上升。与此同时，中国日益走近世界舞台中央。国际社会普遍期待中国为推进多边主义、应对全球性挑战发挥关键作用。

我们要以党的十九大精神为指导，不忘初心，牢记使命，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想并切实落实到各项具体工作中。作为安理会常任理事国和负责任大国，我们要坚定维护联合国权威和地位，支持联合国发挥积极作用。我们将积极履行应尽的国际义务和责任，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和方案，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

中国将同国际社会一道，共同努力推动联合国为维护世界和平、促进共同发展发挥更大作用，为推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和推动构建人类命运共同体做出自己的贡献。（完）

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