美政府公布夏威夷“乌龙”导弹袭击警报初步调查报告

美国联邦通信委员会３０日公布了夏威夷“乌龙”导弹袭击警报事件的初步调查报告，指出人为失误和防范措施的缺乏导致了这起事件。

本月１３日，一则“夏威夷正面临弹道导弹来袭威胁”的“乌龙”警报信息让美国夏威夷州陷入一片混乱。美国联邦通信委员会在进行一系列调查后撰写了此事件的初步报告。报告表明，当地时间１３日上午８时左右，夏威夷州紧急措施署在换班时由于缺乏沟通而导致了这起严重错误。

夏威夷州紧急措施署在过去一段时间一直在进行有关导弹来袭的模拟演练。在１３日的演练中，工作人员在换班时播听演习信息出现误差，以致白班工作人员认为夏威夷的确面临导弹来袭，因而于８时７分发出了警报信息“夏威夷正面临弹道导弹来袭威胁，迅速找地方躲避，这不是演习”。

报告还批评夏威夷州政府在事件后更正错误的动作迟缓，加剧了混乱。

从“乌龙”信息发出至正式被澄清的３８分钟内，整个夏威夷州陷入了惊慌。夏威夷州政府在事后遭到了强烈批评。

联邦通信委员会表示将会继续对事件进行深入调查并发布最终报告，内容将包括如何更有效防止类似事件发生，以及在发生此类事件后如何降低不良影响。（记者 高山）

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