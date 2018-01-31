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美国与卡塔尔举行首轮战略对话

2018年01月31日13:16  来源：新华网
 

　　美国与卡塔尔３０日在华盛顿举行首轮战略对话。双方表示将加强安全反恐合作。

　　当天，美国务卿蒂勒森、防长马蒂斯与卡塔尔外交大臣穆罕默德、国防事务国务大臣哈立德·阿提亚出席对话会。双方共同签署了加强地区安全合作的联合宣言和打击人口贩卖活动的谅解备忘录，同时表示要将战略对话机制常态化。

　　蒂勒森与马蒂斯呼吁卡塔尔“断交风波”各方保持克制，避免“口水仗”，共同寻求解决问题的方法。

　　卡塔尔是美国在中东打击极端组织“伊斯兰国”势力的重要支持者。美军在卡境内有乌代德空军基地。

　　２０１７年６月５日，沙特、阿联酋、巴林和埃及四国以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运封锁。但卡塔尔否认上述指控。（记者 刘晨 朱东阳）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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