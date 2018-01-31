法国2017年经济增速创6年来新高

新华社巴黎１月３０日电（记者 徐甜）法国全国统计和经济研究所３０日发布的初步统计数据显示，得益于企业和家庭投资增长等因素，法国２０１７年经济增长１．９％，创２０１１年以来新高。

数据显示，２０１７年第四季度法国经济环比增长０．６％，前三季度经济环比增幅分别为０．６％、０．６％和０．５％。经工作日调整后，法国２０１７年经济增速为１．９％，与该机构此前预期相符。

据统计，２０１７年法国企业和家庭投资显著加速，固定资本形成总额增长３．７％，高于上年２．７％的增幅。进口和出口分别增长４．３％和３．５％，也均高于２０１６年的增速。

法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔当天表示，推动法国经济加速增长的因素包括马克龙当选总统使人们对法国经济重拾信心，政府出台一系列经济改革措施以及全球经济回暖尤其是欧元区经济向好。勒梅尔认为，２０１８年法国经济有望继续保持稳定增长势头。

法国２０１６年经济增速为１．１％。观察人士表示，２０１７年增速加快意味着法国经济结束了近几年增长乏力的局面。

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