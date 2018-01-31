美国流感大面积爆发 11州高校关门估计死者逾5万

人民网讯 综合美国媒体报道，因为流感的大面积爆发，目前全美11州的高校已被关停，有专家甚至警告未来会有超过5万人会因这场流感而死亡。2014年末至2015年初的流感季导致了超过5万人死亡，71万人住院治疗。美国疾控预防中心专家预测，这次流感爆发导致的死亡人数将与上一场流感相似，至少会造成5万人死亡。本季度确诊流感的患者总数已经超过8万，本周新增确诊病例就超过1.1万个。

《华尔街日报》报道说，据美国疾病控制和预防中心消息，这场由H3N2病毒所引发的流感，几乎是近15年来全美最严重的流感。在未来，因流感而导致死亡的儿童数量还会继续攀升。美国官方预测，流感结束前流感导致儿童死亡总数量将翻两倍。

此外，从住院人数数据来看，上一周的平均每10万人中36.9人住院的数字已经增加到本周平均每10万人就有41.9人住院。此次流感爆发中，主力军是H3N2病毒，而辅助作战的则是H1N1病毒(也就是俗称的“猪流感”)，两大病毒强强联手也难怪这次美国陷入了流感恐慌之中。对此美国疾控预防中心表示，直到换季为止，这场流感所导致的死亡人数暂时还难以预估。

这场疫情中，H3N2病毒对于老年人以及儿童的影响是最大的。为了防止疫情在学生儿童之间继续扩散，大面积的病毒流行已经导致了包括：田纳西州、德克萨斯州、阿拉巴马州、伊利诺伊州、肯塔基州、俄克拉荷马州、爱达荷州、密苏里州、北卡罗来纳州和佛罗里达州在内的11个州大部分学校暂时关停。

多家学校的官员都称，“今年是我们第一次看到学校也关门了，就跟现在美国政府也关门大吉了一样”。（老任）

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