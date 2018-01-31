沙特反腐过程中“和解金”上缴超1000亿美元

新华社利雅得１月３０日电（记者王波）沙特阿拉伯总检察长萨乌德·穆吉卜３０日说，沙特自去年发起反腐风暴以来，上缴的“和解金”超过４０００亿里亚尔（约合１０６６亿美元）。

萨乌德·穆吉卜在一份声明中说，截至目前，沙特检察机关已传讯３８１人，其中相当一部分人是为作证或提供证据。至于涉贪嫌疑人，被证实没有过错的已被陆续释放；被证实有过错但同意政府交钱换自由和解方案的也已被释放。目前，沙特检察机关还关押着５６名拒绝和解的涉贪嫌疑人。他们中的一些人将面临司法审判。

萨乌德·穆吉卜说，自去年发起反腐风暴以来，上缴的“和解金”超过４０００亿里亚尔，包括房地产、债券、公司股权和现金等。

２０１７年１１月４日，萨勒曼国王宣布成立以王储穆罕默德为主席的最高反腐委员会，以打击贪污腐败和侵吞国家财产行为，包括王室成员在内的２００多人被捕，其中大多数同意以缴纳“和解金”的方式换取自由。但官方未透露和解方案的具体细节。

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