福岛核电站曾拒绝举行防海啸演练:以后再考虑

法庭文件29日披露，2011年日本东部大地震和海啸发生9年前，日本政府就建议东京电力公司在福岛第一核电站举行防海啸演练，但是遭拒绝。

日本是地震多发国。2002年7月，日本政府地震研究部门发布一份长期研究报告，预测日本东北部太平洋沿岸有遭大海啸波及可能。共同社29日援引时任原子能安全保安院一名官员的证词报道，报告发布次月，原子能安全保安院建议东京电力公司在福岛第一核电站举行防海啸演练，但对方以一名地震学家的研究结果为依据，称这份长期研究报告中没有充分证据证明福岛第一核电站受到大海啸威胁，从而拒绝接受建议，称未来将考虑举行这类演练。原子能安全保安院接受了东电的决定。

这座核电站在2011年地震和海啸中彻底损毁，核安全灾难达到最高等级7级，与1986年苏联切尔诺贝利核电站爆炸和辐射泄漏事件相同。

这名官员在核泄漏事件灾民向日本政府和东电索赔的一桩诉讼案中提供上述证词。这起案件的焦点在于日本政府和东电是否能预见2011年发生的这类灾难并采取预防措施。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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