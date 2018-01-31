英园举行中英文化经贸交流庆祝会

人民网北京1月31日电 （郭昕璇）1月30日英国首相特蕾莎梅访问中国前夕，英园在其北京坊旗舰店举办了庆祝英首相访华暨中英文化经贸交流庆祝会。包括英国使馆，英中贸易协会官员，英国商务、电子、文化等领域企业领导，中方NGO组织代表及企业领袖等约50位来宾参加了此次庆祝活动。

英园中华区总经理华林女士代表英园致辞。她提到在中英两国的“黄金时代”,庆祝英首相访华以及提倡一带一路的精神，这次的庆祝活动意义非凡。英园是英伦生活方式体验中心和中英文化商务以及其他各领域的民间交流平台，英园自成立以来不忘初心，秉承传承英国文化艺术生活方式的理念，为中国和英国两国民间交流与互动，贡献绵薄之力。

原怡和洋行中国主席亚当·威廉姆斯先生从中英双方茶文化以及瓷器文化的互通聊起，指出两国文化商贸，生活方式等方面的紧密联系源远流长。

中华社会文化发展基金会丝路基金的胡玫女士也发言表示，中英两国的交流是丰富的，是多元化的。目前，基金会的多个项目，均响应一带一路提倡的精神和合作方向，进行双方更深层次的交流与合作。

英园期待在中英“黄金时代”中，发挥自己优势和力量，将更多优秀的英国品牌和文化带给中国大众。英方和中方的企业代表也竞相发言，表达自己对两国市场互通的看法。活动最后，苏格兰风笛悠扬而嘹亮的乐声为此次庆祝会画上了圆满的句号。

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