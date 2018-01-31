陪家人看病 印度一男子惨被吸进核磁共振机

印度一名男子在一家医院被吸进核磁共振机，继而吸入过量液氧死亡，当事医护人员受到调查。
这一事件26日发生在孟买市奈尔医院。法新社和印度媒体29日援引警方消息报道，根据初步调查结果，死亡男子32岁，当时陪同家人在医院看病。进入核磁共振检查室前，医护人员要求他帮忙拿着氧气瓶。然而，进入室内后，金属氧气瓶被核磁共振机强大磁场吸引，这名男子随同氧气瓶被吸走，部分身体卡在核磁共振机中。氧气瓶部件破损，液氧溢出，男子吸入过量氧气死亡。
按照规定，进入核磁共振检查室前，必须确保身上没有金属物品。死者家属说，一名医院雇员称，当时核磁共振机没有开机，因而要求死亡男子带着氧气瓶。
3名院方人员涉嫌过失杀人，被警方逮捕。医院院长说，将进一步调查事件确切原因。政府方面宣布，将赔偿死者家属50万卢比（约合7800美元）。
根据法新社报道，印度新德里一家医院2014年也发生核磁共振机吸人事件，两名医院雇员卡在机器和一个金属氧气瓶之间长达4小时。2001年，一名6岁男孩在美国纽约一家医院做检查时，一个氧气瓶在强大引力下飞向核磁共振机，男孩遭砸中头部不幸死亡。（惠晓霜）【新华社微特稿】
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