越南警方向中方移交三名重要逃犯

移交现场。

人民网河内1月31日电 （记者刘刚）1月30日，在中国驻越南大使馆警务联络处的协调下，越南警方在中越边境东兴和友谊关口岸向中国警方移交3名在外潜逃5年以上、涉嫌黑社会性质犯罪、贪污犯罪和走私固体废料的重要犯罪嫌疑人林某、唐某和陈某。

据中国警方调查，林某通过非法手段窃取国内某地村委会主任职务，以若干企业为掩护，通过行贿和暴力手段垄断该地林木砍伐、矿产开采，谋取巨额利润；唐某涉嫌利用职务影响协助他人骗取近千万元国家资金，收取好处费近百万元；陈某涉嫌走私国家禁止进口的废旧塑料2200余吨。接到中方协查请求后，越南警方迅速开展行动，于1月29日在河内和胡志明市将上述3名逃犯抓获归案。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中共十九大以来，中国公安机关与外国警方密切合作，将扫黑除恶、“打虎拍蝇”以及打击环境犯罪为重点，着力提高人民群众的幸福感和获得感，取得显著成效。中国警方奉劝潜逃境外的犯罪嫌疑人尽快投案自首，否则将面临法律的严惩。（完）

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