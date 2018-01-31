用猴子测尾气危害 大众道歉:恶劣行为,请求原谅

媒体近日接连爆料，以大众集团为首的三家德国车企曾资助让人、猴吸入汽车尾气的试验，引发广泛批评。大众29日说将彻查追责。

【资助试验】

美国《纽约时报》26日报道，世界卫生组织说汽车尾气可能致癌后，一个由多家德国汽车企业合作创立的机构委托美国新墨西哥州一家呼吸疾病研究机构以猴为对象测试汽车尾气危害。

报道说，2014年进行的这项试验中，10只猴子被关在密闭空间内，研究人员播放动画片分散它们的注意力，同时释放一辆大众“甲壳虫”汽车排出的尾气。

德国《南德意志报》28日又爆新料，这一机构委托的另一项在德国亚琛大学进行的试验中，25名健康的年轻人在数小时内分别吸入不同剂量的二氧化氮。

这份报纸说，2016年发布的试验结论称，二氧化氮对人体健康影响不明。

德新社报道，这家机构由大众、戴姆勒和宝马公司共同创立，其中大众是主要出资方。它的性质是游说组织，已于去年解散。

【道歉追责】

大众监事会主席汉斯·迪特尔·珀奇29日说，将尽一切可能确保彻底调查这一事件，追究当事人责任。

大众在回应猴子试验的声明中道歉：“我们认为当时的科研方法是错误的，一开始就应放弃这项试验……对当事人的判断失误和这一恶劣行为，我们请求原谅。”

戴姆勒和宝马则谴责试验方式，称用猴子做试验“不妥、令人反感”。

德国政府发言人斯特芬·赛贝特29日说，无论是在人还是猴身上测试汽车尾气影响，都不合伦理。

大众总部所在的下萨克森州州政府是大众公司大股东之一。下萨克森州州长、大众监事会成员斯特凡·魏尔说，监事会要求大众披露猴子试验的决策细节以及试验目的。

“如果试验是为了研究车间内的安全和健康条件是否达标，并且遵照伦理标准进行，那么还说得过去。但如果试验是出于为市场和销售服务，那么我想不出一个可以接受的理由。”魏尔说。

这是德国车企与尾气相关的又一桩丑闻。2015年9月，大众在美国被曝为部分柴油车安装尾气作弊软件，为氮氧化物排放数据造假以通过尾气测试。两年多来，大众为“排放门”善后需支付的罚金、赔款、维修费等各项金额估计达到300亿美元。戴姆勒去年7月卷入同样丑闻，在欧洲市场宣布召回逾300万辆梅赛德斯－奔驰柴油车。（郭倩）（新华社专特稿）

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