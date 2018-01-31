美国总统特朗普发表首份国情咨文

人民网华盛顿1月30日电 （记者 张朋辉）当地时间1月30日晚，美国总统特朗普将在国会发表任内首次国情咨文。据白宫此前吹风，特朗普的首次国情咨文主题是“安全、强大、骄傲的美国”，聚焦5大重点议题：就业与经济、基础设施建设、移民改革、贸易和国家安全。

对于特朗普的首份国情咨文，美国媒体密切关注。美国专家普遍预计特朗普将重点谈及自己在第一年的“政绩”，如完成税收改革、失业率创新低、股市创新高等。他还将谈到前不久导致美国联邦政府机构关门的移民改革，此外，在朝鲜半岛核问题、贸易等问题上，特朗普或有新的“说法”。

布鲁金斯学会高级研究员迪欧尼在接受记者采访时分析认为，特朗普首份国情咨文的背景是美国政治极度分裂，特朗普政府及其本人都面临一系列棘手问题：白宫同国会关系剑拔弩张，两党之间以及共和党内部就矛盾重重，“通俄门”和是否妨碍司法的调查打击特朗普政府信誉，甚至影响到特朗普政府推行自身政治日程。

此外，自本月23日美国联邦政府“关门”3天、重新“开张”后，美国政府依靠临时拨款法案将维持运营到2月8日，两党目前尚未就“童年抵美者暂缓遣返”项目下的“追梦人”的地位问题达成共识。特朗普对媒体说：“多年来，立法者们一直在讨论移民问题，但是却从来没有做过任何事情。”他将“讨论移民问题”，并 “完成一些事情”。有14名众议员已经宣布将不参加特朗普的国情咨文演说，还有多位议员邀请“追梦人”到国会，借此向特朗普施压。

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