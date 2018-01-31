美研究揭示大脑如何学习语言

新华社华盛顿１月３０日电（记者 周舟 林小春）美国一项新研究表明，人类用于学习语言的大脑回路还能“兼职”其他用途，而非此前认为的是专门用于学习语言的模块。

发表在最新一期美国《国家科学院学报》上的这项研究显示，儿童学习母语及成年人学习外语时使用的大脑回路还有记住购物清单或学习开车等多种用途。论文共同作者、州立肯特大学的菲利普·哈姆里克说，动物也拥有这类大脑回路系统，例如大鼠学习如何走出迷宫时就会用到。

研究发现，人们记住单词的能力与大脑的“陈述性记忆”能力相关，陈述性记忆指用于记忆购物清单和晚餐菜谱等具象事物的能力。组词成句的语法能力则与大脑的“程序性记忆”相关，程序性记忆用于学习驾车和弹奏乐器等。研究还表明，成年人学习外语之初，语法学习与陈述性记忆相关，后期则转为与程序性记忆相关。

研究人员说，这种关联存在于英语、法语、日语等多种语言以及听说读等各种任务中，表明这种相关性是可靠的。

研究人员认为，这一研究对人们理解语言进化及其生物学基础具有重要意义，有望帮助人们改进外语学习，以及治疗自闭症、失语症和诵读困难症等语言障碍。

研究高级作者、乔治敦大学医学院神经科学教授迈克尔·阿尔曼说，目前对语言的基因学和生物学原理知之甚少，但对上述两个大脑系统了解颇多，并已发现其背后发挥作用的许多基因，而这些基因可能也在语言方面发挥作用。

阿尔曼说：“我们希望并且相信这一研究将深化我们对语言的理解，促进外语学习和改善语言障碍。”

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