无视土耳其警告 美称从曼比季撤兵不在考虑之中

美国中央司令部司令28日表示，从叙利亚曼比季地区撤出美军士兵现在不在考虑之中。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢27日敦促美方采取切实行动，切断对叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的军援，同时呼吁美方“立即”从曼比季撤出军事人员。

美军拒绝撤离曼比季，意味着今后可能面临土耳其军队的炮火。

曼比季位于叙利亚北部，幼发拉底河以西，毗邻叙土边境。

土耳其20日向叙利亚阿夫林地区发动大规模攻势，作战对象是“人民保护部队”。土耳其认定这支武装是土耳其反政府武装“库尔德工人党”的分支，把它列为恐怖组织。然而叙利亚库尔德武装受到美国支持和援助。

美国主导的打击“伊斯兰国”联盟1月中旬宣布，将在叙利亚新组建一支由反对派组成的武装，名为“边境安全部队”，大约3万人，其中半数人员来自以“人民保护部队”为主力军的“叙利亚民主军”。

土耳其指责这一做法是在叙土边境构筑“恐怖分子走廊”，继而发兵叙北部地区阿夫林。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安多次表示，土方军事行动可能不仅限于阿夫林地区，而将向东推进，覆盖整个叙土边境地区。“我们将逐步清理整个边境地区。”埃尔多安28日在最新表态中说。

美国中央司令部司令约瑟夫·沃特尔同一天则告诉美国有线电视新闻网记者，从曼比季撤兵“现在不在我们考虑的事项之列”。

两名不愿公开身份的美国军方官员本月初告诉美国有线电视新闻网，驻扎在曼比季的美军公开在街头巡逻，主要起威慑作用，防止冲突各派爆发冲突。

按照这两名官员的说法，受土耳其支持的当地反对派武装时常对美军巡逻队开火，美军有时还击。

土耳其28日宣布，攻占了阿夫林以北重要制高点拜尔萨亚山。

按照土方公布的最新数字，代号“橄榄枝”的阿夫林之战打响后，土方打死597名“恐怖分子”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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