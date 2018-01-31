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防资金外流 日金融厅拟调查全国虚拟货币交易所

2018年01月31日09:29  来源：新华网
 

　　日本金融厅29日说，将调查日本所有虚拟货币交易所，以防资金外流。

　　日本加密货币交易所Coincheck交易系统26日凌晨遭黑客入侵，时价580亿日元（约合33.8亿元人民币）的新经币（NEM币）失窃。

　　共同社报道，Coincheck已经出现资金外流。金融厅打算让所有交易所贯彻安全对策，防止网络非法入侵造成的外流问题。

　　东京警视厅29日就出现损失的经过等事宜询问Coincheck相关人员。

　　Coincheck董事大塚雄介28日承诺，将向受损客户赔偿460亿日元（27亿元人民币）。

　　Coincheck29日说:“会严肃、认真地对待，并深刻反省。”（卜晓明）【新华社微特稿】

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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